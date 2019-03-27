Миллион на добрые дела: KFC BATTLE открыл прием заявок по направлению "волонтерство"

Получить грант на дело своей мечты, рассказать о нем всей стране и своими руками изменить мир к лучшему. Такой шанс выпадет победителям направление "волонтерство" в KFC BATTLE.

Во вторник, 26 марта, стартовал прием заявок на конкурс. В нем может принять участие любой автор социального проекта, который был воплощен в жизнь с 1 января 2018 года по настоящий момент. Единственное условие - возраст участников: от 14 до 30 лет.

Чтобы принять участие, нужно загрузить краткую презентацию проекта на сайт KFC BATTLE до 13 мая. Победители первого этапа будут выбраны народным голосованием, их имена станут известны 23 мая.

Они смогут пройти во второй этап конкурса, где получат специальное задание от Наставника направления — популярного музыканта, актера и режиссера Алексея Воробьева. Алексей был послом доброй воли от Всемирного молодежного совета ООН в 2007-2013 годах и долгое время занимается благотворительностью, дает концерты, средства от которых передает на лечение детей.

Алексей Воробьев - Наставник по направлению волонтерство Фото: предоставлено пресс-службой KFC BATTLE

- Чтобы делать добро, не нужно обладать суперспособностями. Любое хорошее дело начинается с идеи, простого желания помочь, и веры человека в то, что это - правильно. Я рад стать Наставником KFC BATTLE в такой важной номинации как волонтерство, и помочь авторам социальных проектов реализовать их. Я постараюсь дать участникам положительный заряд искреннего энтузиазма и энергии, без которого просто невозможно изменить наш мир, - говорит Алексей.

Алексей Воробьев выберет семь финалистов и ещё одного определят сотрудники ресторанов KFC путем голосования. Претенденты на победу отправятся на несколько дней в Москву, чтобы в ходе интенсивных мастер-классов подготовить новые проекты под руководством профессионалов.

Три победителя KFC BATTLE: волонтерство будут определены 13-14 июля на Суперфинале в Москве. Они разделят грант общей суммой 1 миллион рублей на реализацию добровольческих проектов. Еще один приз - информационно-образовательная поездка в Испанию от туроператора SUNMAR.

- У KFC - большой опыт в реализации социальных инициатив и волонтерских проектов. Так, 5 лет назад мы запустили корпоративную «Лигу волонтеров», поддерживаем наш благотворительный фонд «Открывая горизонты» и проводим совместные акции с различными некоммерческими партнерами. В 2018 году работу в этом направлении продолжил наш ключевой молодежный проект — KFC BATTLE, в программу которого мы включили волонтерство. Мы сделали это, чтобы вдохновить ребят из разных городов России делать добрые дела, помогать ближним и вовлекать в это других людей. В 2018 году на батл по волонтерству поступило более 300 конкурсных работ, в этом году мы ждем еще больше участников, - сообщила генеральный директор KFC Россия и СНГ Раиса Полякова.

Официальным информационным партнером KFC BATTLE: волонтерство выступает ИД «Комсомольская правда».