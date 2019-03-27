2019-03-27T12:04:48+03:00
Политика

Террористы планировали напасть на избирательные участки в день выборов Президента России

Об этом сообщил Национальный антитеррористической комитет
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изъятые у террористов взрывные устройства.Изъятые у террористов взрывные устройства.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
Изменить размер текста:

Как рассказал на пресс-конференции первый зам. руководителя Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин, 18 марта 2018 года на выборах Президента России террористы планировали «акции устрашения» с атаками избиручастков, но эти попытки были заранее пресечены спецслужбами:

— За прошлый год нейтрализовано 69 бандитов, сотни арестованы. Часть из них планировала теракты в людных местах, нападения на избирательные участки в день выборов Президента России, — отметил Кулягин.

Каких-либо подробностей представитель НАК не привёл. При этом, по его словам, число терактов в России год от года уменьшается: «В 2018 году их было зафиксировано почти в 4 раза меньше, чем в 2017-м. И эта тенденция стабильна: количество терактов сократилось с более чем двухсот в 2013 году до девяти в 2018-м».

Также за истекший год закрыт въезд в страну более 10 тысячам лиц, подозреваемых в террористической деятельности, и предотвращён выезд 60 человек из России в зоны террористических войн, отмечает НАК.

На пресс-конференции Национального антитеррористического комитета демонстрировались взрывные устройства, изъятые у боевиков.Эдвард ЧЕСНОКОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Дагестане спецназ задержал экстремистов, «подаривших» 10 миллионов ИГ*

В Дагестане спецназ провёл спецоперацию, задержав в двух городах экстремистов, собиравших средства для запрещённой на территории Российской Федерации международной террористической организации ИГ (подробности)

*Организация, запрещенная в РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
Новости 24
Грушко: "Россия уверена в том, что потенциал ОБСЕ не исчерпан"
Медики обеспокоены количеством смертей из-за сидячего образа жизни
Грушко рассказал о встречи Нидерландов, России и Австралии по катастрофе MH17 в Донбассе
Министр культуры заявил об объединении Александровского и Волковского театров
В США умер Энди Маршалл, известный как "магистр Йода"
Литовский суд заочно приговорил экс-министра обороны СССР Язова к 12 годам заключения
В магазинах могут появиться витаминные продукты для пенсионеров
НАТО активизировала разведку у границ России, заявили в МИД
Трамп подписал указ о защите США от электромагнитного воздействия
Грушко считает, что Трамп даже не читал Вашингтонский договор НАТО
Посол России в Литве прокомментировал ситуацию с судом над россиянами
Совфед одобрил закон об увеличении пенсий сверх прожиточного минимума
Два человека доставлены в больницу после взрыва в Стокгольме
У Израиля нет плана действий на случай обстрела во время "Евровидения"
Переговоры лидеров Армении и Азербайджана состоятся 29 марта в Вене
ФАС проверяет Booking.com за навязывание отелям невыгодных условий договора
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания для главарей ОПГ
Группа "Русские витязи" может пересесть на другие самолеты
Топливо потеряло 20 процентов в цене за время действия соглашения правительства с нефтяниками