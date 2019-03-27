Террористы планировали напасть на избирательные участки в день выборов Президента России

Как рассказал на пресс-конференции первый зам. руководителя Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин, 18 марта 2018 года на выборах Президента России террористы планировали «акции устрашения» с атаками избиручастков, но эти попытки были заранее пресечены спецслужбами:

— За прошлый год нейтрализовано 69 бандитов, сотни арестованы. Часть из них планировала теракты в людных местах, нападения на избирательные участки в день выборов Президента России, — отметил Кулягин.

Каких-либо подробностей представитель НАК не привёл. При этом, по его словам, число терактов в России год от года уменьшается: «В 2018 году их было зафиксировано почти в 4 раза меньше, чем в 2017-м. И эта тенденция стабильна: количество терактов сократилось с более чем двухсот в 2013 году до девяти в 2018-м».

Также за истекший год закрыт въезд в страну более 10 тысячам лиц, подозреваемых в террористической деятельности, и предотвращён выезд 60 человек из России в зоны террористических войн, отмечает НАК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699533" frameborder="0"></iframe> На пресс-конференции Национального антитеррористического комитета демонстрировались взрывные устройства, изъятые у боевиков.Эдвард ЧЕСНОКОВ

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