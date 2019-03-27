2019-03-27T12:51:56+03:00
Дом. Семья

Умерла самая уродливая собака Великобритании

Пес по кличке Чейз умер от панкреатита
Алия КАМИЕВА
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Звание самое уродливой собаки досталось Чейзу в 2017 году.Звание самое уродливой собаки досталось Чейзу в 2017 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Британии умер самый уродливый пес страны – китайский карликовый терьер по кличке Чейз. Два года назад он занял третье место на Всемирном конкурсе самых уродливых собак. Чейзу было 16 лет.

Его хозяйка Сторм Шейлер рассказала, что питомец перед смертью отказался от еды и воды и умер от панкреатита, сообщает BBC.

Пес был почти беззубым и лысеющим, передвигался, как краб, а также страдал катарактой правого глаза, из-за чего плохо видел.

Как рассказала хозяйка, несмотря на свою внешность и слабое здоровье, собака была жизнерадостной.

«Чейз был единственной в своем роде собакой. Я повсюду брала его с собой. В нем было столько индивидуальности. Его ничто не смущало. Он любил людей, а люди любили его– рассказала Сторм Шейлер. – Он был маленькой собачкой с большой душой, и другого такого не будет».

Ранее сайт kp.ru писал, что в этом году на конкурсе самых уродливых собак в мире судьи отдали предпочтение неаполитанскому мастифу, трехлетней Марте. Такой выбор весьма необычен, так как раньше судьи всегда отдавали предпочтение мелким породам. Сердца жюри большая и ленивая собака покорила своим «вечно унылым выражением морды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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