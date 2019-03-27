Пять станций красной линии метро закроют с 30 марта по 5 апреля

Для пассажиров с 30 марта по 5 апреля включительно будут закрыты пять станций Сокольнической линии метро: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского». Временные ограничения нужны для строительства тоннелей северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ).

- Часть этого участка проходит непосредственно под станцией «Сокольники». По строительным нормам при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена для обеспечения безопасности перевозок необходимо временное прекращение движения поездов, - объяснили в Московском метрополитене.

Бесплатные автобусы и трамвай

Пассажирам советуют выбирать маршруты поездок в объезд станции «Комсомольская», пользоваться станциям Московского центрального кольца (МЦК). А также будет работать бесплатный маршрут КМ. Автобусы поедут от «Комсомольской» до «Черкизовской» с остановками у станций «Красносельская», «Сокольники» и «Преображенская площадь».

Не придется платить за проезд и в трамвае № 13. Он следует маршрутом от Метрогородка до Каланчевской улицы, с остановками возле станций метро «Бульвар Рокоссовского», «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская».

Схема ограничения движения.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Удобные сервисы

На время закрытия пяти станций, в столичном метро будут действовать дополнительные сервисы, которые облегчат пассажирам передвижение по городу:

- будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП);

- плакаты с информацией о временном закрытии участка линии;

- на эскалаторах и в поездах будут транслировать аудиообъявления;

- мобильные кассы и стойки, где можно будет купить билет на одну поездку;

- возле станции «Локомотив» МЦК пассажиры смогут угоститься бесплатным горячим чаем.

Перекрытия и паспорт

В эти же дни с 30 марта по 5 апреля изменится схема движения в районах Красносельский, Сокольники и Преображенское.

- Приоритетный проезд будет у городского транспорта. Пропуска в зону ограничений не нужны. Чтобы попасть к дому, необходимо предъявить паспорт с пропиской сотрудникам ГИБДД, - сообщили в мэрии Москвы.

Закроют участки дорог:

— улица Краснопрудная (от дома №6 (ТЦ «Московский») до улицы Верхняя Красносельская);

- улица Краснопрудная (от улицы Верхняя Красносельская до ТТК);

- улица Русаковская (от Третьего транспортного кольца (ТТК) до улицы Стромынка);

- улица Стромынка (от улицы Русаковская до улицы Преображенская);

- улица Преображенская (от улицы Стромынка до улицы Большая Черкизовская);

- 2-й Полевой переулок (от улицы Стромынка до улицы Большая Остроумовская);

- улицы Барболина (от улицы Стромынка до улицы 2-я Боевская);

- улица Бабаевская (от улицы Стромынка до улицы 2-я Боевская);

- дублер улицы Большая Черкизовская (от улицы 2-я Пугачевская до Окружного прозд);

- съезд с улицы Халтуринская на улицу Большая Черкизовская в сторону центра.

Перекроют участки улиц:

- Рязанский проспект (от Комсомольской площади до Южного проезда);

- Краснопрудный переулок (в районе пересечения с улицей Краснопрудная);

- 2-й Новый переулок (в районе пересечения с улицей Краснопрудная);

- улица 2-я Леснорядская (в районе пересечения с улицей Русаковская);

- в районе пересечения с улицей Русаковская: Газовский переулок, Леснорядский переулок, улица Гастелло,

- в районе пересечения с улицей Стромынка: улица 1-я Боевская, Стромынский переулок, улица Малая Остроумовская;

- улица Короленко (от улицы Стромынка до Колодезной);

- 1-й Полевой переулок (от улицы Стромынка до Большой Остроумовской);

- 1-я улица Бухвостова (в районе пересечения с улицей Преображенская).

Будут закрыты съезды:

- с ТТК на улицы Русаковская и Краснопрудная;

- с Преображенской набережной на улицу Преображенская в сторону области;

- с Русаковской набережной на улицу Стромынка в сторону центра;

- с улицы Суворовская на улицу Преображенская;

- с основного хода улицы Большая Черкизовская на дублер улицы Большая Черкизовская в районе дома №5А;

- с улицы Большая Черкизовская на Окружной проезд;

- с Окружного проезда на улицу Большая Черкизовская в центр и область.

Ограничено движение на улицах:

- улица Маши Порываевой в районе пересечения с улицей Каланчевская (1 из 2 полос);

- Комсомольская площадь (2 из 4-5 полос в каждом направлении);

- улица Верхняя Красносельская и улица Нижняя Красносельская в районе пересечения с улицей Краснопрудная (1 из 2 полос);

- улица Жебрунова в районе пересечения с улицей Русаковская (1 из 2 полос);

- улица Матросская Тишина в районе пересечения с улицей Стромынка (1 из 2 полос);

- улица Электрозаводская в районе пересечения с улицей Преображенская (1 из 2 полос);

- дублер Преображенской площади в районе дома №12/11к3 по 1-й улице Бухвостова (1 из 2 полос);

- улица Краснобогатырская в районе пересечения с улицей Большая Черкизовская (1 из 3 полос);

- улица Преображенский Вал в районе пересечения с улицей Преображенская (1 из 4 полос);

- улица Большая Черкизовская от улицы Преображенская до улицы 2-я Пугачевская (2 из 4 полос в направлении области);

- улица Большая Черкизовская от Окружного проезда до улицы Преображенская (2 из 4 полос в направлении центра);

- Окружной проезд (от Хапиловского проезда до съезда с Окружного проезда на улицу Большая Черкизовская в сторону центра).

Ограничения на парковках

Для обеспечения работы компенсационных маршрутов будет ограничена парковка транспортных средств на следующих улицах: Новорязанская, Краснопрудная, дублер Большой Черкизовской, Краснобогатырская (в районе дома №12/11к13 по 1-й улице Бухвостова), Преображенский Вал в районе дома №14.

Футбол состоится

Ограничения будут действовать и в день футбольного матча полуфинала кубка России по футболу между командами ФК «Локомотив» (г. Москва) и ФК «Ростов» (г. Ростов-на-Дону), который пройдет на стадионе «РЖД Арена» 3 апреля в 19.30.

Когда откроют

Поезда по Сокольнической линии с 30 марта по 5 апреля включительно будут ехать только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская». В обычном режиме линия возобновит работу 6 апреля с открытием метро.

О стройке

На новом участке Большой кольцевой линии расположатся шесть станций: «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная». После запуска БКЛ пассажиры смогут экономить до 30 минут в день, минуя центр города.