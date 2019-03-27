2019-03-27T16:30:03+03:00
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму отряд вербовщиков ИГИЛ*

20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир» собирались присоединить полуостров к государству, в котором не будет места традиционному исламу
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю проводят обыски у подозреваемых в участии в запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Скрин с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСССотрудники управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю проводят обыски у подозреваемых в участии в запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Скрин с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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"Земля создана Аллахом, а значит, что она принадлежит исламскому государству. Стань единоверцам, и тебе откроются райские сады", - так начинаются проповеди, изъятые у пойманных в Крыму членов международной террористической организации (МТО) «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).

Среди задержанных сотрудниками ФСБ и Росгвардии главари и рядовые участники террористической ячейки. Всего 20 человек. Целый отряд игиловцев? Нет, у задержанных не нашли оружия, но зато изъяли десятки килограммов различной экстремистской литературы, которая отпечатана в Египте и Сирии.

Общий смысл этой пропагандистской макулатуры един: в каком-бы государстве не оказался член международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в России), он должен стать ее первооткрывателем и делать все, чтобы присоединить ее к Исламскому государству (запрещено в России). Бояться "хизбутовец" на тропе завоеваний ничего не должен, так как всем адептам этой секты автоматически уготовлено место в райском саду среди пышногрудых дев.

"Айдер. Разговаривали с ним об исламе, он задавал вопросы и был активен", - это из отчета одного из вербовщиков, после встречи с крымским татарином по имени Айдер. Досье есть на каждого, кто посещал домашние мечети вербовщиков. Среди сотен имен встречаются украинские фамилии.

Первоочередной целью для крымских "хизбутовцев" было тотальное уничтожение Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК), члены которые выступают за строительство на полуострове мечетей и развитие на полуострове традиционного ислама.

"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества направленную на свержение насильственным путем действующей власти. С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман", - сообщили в ФСБ России.

В домах участников террористической группы обнаружены и изъяты средства связи и электронные носители информации, которые подтверждают их связь с бандитами в других государствах. Сотрудники ФСБ и Росгвардии планируют продолжить оперативно-розыскные мероприятия в Крыму. Не исключено, что обнаруженные материалы позволят выявить и других членов террористической ячейки.

*Организация, запрещенная в РФ.

ФСБ задержала в Крыму отряд вербовщиков ИГИЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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