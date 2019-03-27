Иван Валентик: Несвоевременного обнаруженный очаг болезней приносит вред сопоставимый с лесным пожаром

В Москве под председательством заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика состоялось заседание коллегии Федерального агентства лесного хозяйства «Основные итоги работы лесного хозяйства Российской Федерации в 2018 году и задачи на 2019 год».

В своем докладе Иван Валентик рассказал об итогах работы Рослесхоза в 2018 году и основных целях, которые стоят перед ведомством в 2019 году, отдельно остановившись на задачах, поставленных федеральным проектом «Сохранение лесов», реализация которых была названа руководителем Федерального агентства лесного хозяйства «приоритетной».

Также были Иван Валентик прокомментировал доклады представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, выступавших на коллегии. В частности, он акцентировал внимание на выявленной проблеме с необоснованным назначением санитарных рубок в Иркутской области: «Я в курсе возникшего вопроса, более того, могу сказать, что в регион уже выехала специально созданная комиссия Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу, которая должна профессионально оценить объективность принятых в Иркутской области решений о согласования или отклонении актов лесопатологического мониторинга».

В целом, оценивая проблематику вопроса, Иван Валентик уточнил, что санитарные рубки являются одним из эффективных мероприятий по снижению природной пожарной опасности и очень важны для лесного хозяйства. «Кроме того, мы должны оперативно бороться с очагами вредителей и болезнями леса, – сказал руководитель Рослесхоза. – Вред, который причиняется лесным насаждениям в результате несвоевременного обнаружения очага и несвоевременного проведения санитарно-оздоровительных мероприятий – колоссальный. Он сопоставим, а иногда и превышает вред, наносимый лесными пожарами».

«Вопрос заключается не в том, что не нужно проводить санитарные рубки, – пояснил глава Рослесхоза, – а в их грамотном назначении и своевременности. Наша задача: максимально быстро обнаружить очаг болезни, максимально быстро назначить санитарную рубку, получить максимально возможный при этом выход деловой древесины, продать ее и получить деньги, то есть рентабельность. А если мы затягиваем назначение мероприятия, то в итоге получаем прямо пропорциональное увеличение затрат государства на выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий. Получаем совершенно обратный эффект.

Иван Валентик обратил внимание на цифры: «До введения федерального закона 455-ФЗ 1 октября 2016 года мы отменяли порядка сорока процентов актов лесопатологического обследования. Это говорит о том, что соответствующие мероприятия назначались заведомо необоснованно. Сейчас же доля отмененных актов упала до 10 процентов. Снизился и объем санитарно-оздоровительных мероприятий – примерно на 10 млн кубометров. То есть до принятия этого закона 10 миллионов кубометров древесины в России вырубали без достаточных оснований».

Напомним, в работе коллегии Федерального агентства лесного хозяйства принимали участие председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, руководители учреждений, подведомственных Федеральному агентству лесного хозяйства, представители общественных и волонтерских организаций, которые обсуждали актуальные задачи лесного хозяйства Российской Федерации.