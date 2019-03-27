Рэпер Фейс и Иван Ургант назвали друг друга братьями

Рэп-музыкант из Уфы Иван Дремин, более известный как Фейс (Face), стал гостем шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале в среду, 27 марта. В студии артист первым делом сообщил тезке-ведущему, что тот ему как брат и предложил именно так друг друга называть. Фейс рассказал, что у него есть и родной старший брат, который работает у него менеджером.

Музыкант также вспомнил тяжелое уфимское детство когда он часто оставался дома один и был вынужден питаться сухой лапшой быстрого приготовления.

В порыве откровенности Фейс повинился перед Ургантом за то, что однажды не поздоровался с ним в ресторане, хотя прошел совсем рядом. «От популярности у меня клинит голову», - признался артист.

В финале программы Фейс исполнил песню «Юморист», которая звучит в одноименном фильме. Песня не содержит характерной для творчества Фейса табуированной лексики, так что ничего не пришлось запикивать.

Кроме рэпера, в гости к Ивану Урганту пришла прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. В эфир «Вечерний Ургант» выйдет в 00.40 мск.