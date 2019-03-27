Один негативный пост в соцсетях может стать кризисом для бизнеса

С 18 по 19 апреля в столице Азербайджана пройдет международный форум по коммуникациям Baltic Weekend. Это одно из крупнейших деловых мероприятий в отрасли. На нем ведущие игроки коммуникационной индустрии обсуждают главные мировые тренды и наиболее эффективные стратегии и инструменты по продвижению брендов.

В этот раз главная тема - трансформация коммуникационной индустрии и новые вызовы для бизнеса. Кризисы в бизнесе неизбежны. По мнению аналитиков, более 90% российских компаний подвержены кризису в различных его проявлениях. Проблемы могут быть связаны с финансами, потерей доверия клиента или даже с неудачным комментарием топ-менеджера в социальных сетях.

В век социальных сетей и информационных фейков даже самая честная и ответственная компания может за считанные часы потерять репутацию. Поэтому к подобным негативным сценариям (читай - кризисам) нужно готовиться заранее, чтобы реагировать на них незамедлительно.

- Антикризисный PR – одно из самых востребованных направлений в бизнесе. Ни одна компания не застрахована от негативных ситуаций. Сегодня один пост в социальных сетях может за несколько секунд нанести серьезный ущерб по репутации, которая выстраивалась годами. Поэтому на Baltic Weekend мы решили обсудить, что нужно делать, чтобы не стать заложником кризисной ситуации, которая уже наступила либо в скором времени произойдет, - пояснил генеральный директор SPN Communications, председатель организационного комитета Baltic Weekend Андрей Баранников.

В рамках форума состоится круглый стол «Не дай хорошему кризису пропасть даром!». Он посвящен антикризисным коммуникациям. В дискуссии примут участие представители коммуникационных агентств, фармацевтических, финтех- и IT-компаний, а также медиа-индустрии (см. «Справку КП»).

Участники круглого стола обсудят вопросы управления репутацией компаний в условиях кризиса, особенности коммуникаций при противодействии негативным комментариям в социальных сетях, работу с медиа и первым лицом, способы повышения доверия к бренду, а также поделятся опытом построения успешной работы.

Круглый стол состоится в первый день форума – 18 апреля, с 14:30 до 16:00. Регистрация на Baltic Weedend: Baku Edition открыта до 10 апреля. «Комсомолка» является официальным информационным партнером форума.

СПРАВКА «КП»

Baltic Weekend – один из крупнейших коммуникационных форумов в Европе. На протяжении 19 лет форум традиционно проходит в Северной столице России - Санкт-Петербурге, каждый год собирая на своей площадке более 500 экспертов. С 2017 года каждую весну Baltic Weekend расширяет свою географию и исследует новые города мира. В этом году более 100 делегатов форума впервые посетят Баку. В предыдущие два года гостей мероприятия принимали Тбилиси и Калининград.

На круглом столе «Не дай хорошему кризису пропасть даром!» выступят:

Дэвид Орлик, замгендиректора и руководитель инноваций, Prime Weber Shandwick;

Яна Котухова, директор по работе с органами госвласти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС, Servier;

Дмитрий Солопов, основатель коммуникационного агентства PROGRESS;

Ольга Пескова, вице-президент КРОС;

Андрей Булай, руководитель пресс-службы в России и странах развивающихся рынков, «Лаборатория Касперского» в России;

Анастасия Полонская, пресс-секретарь CEO QIWI, ex-PR-директор, Ассоциация ФинТех;

Федор Щербаков, генеральный директор холдинга 1st MediaInvest.

Более подробную информацию о форуме и правилах участия читайте на официальном сайте.