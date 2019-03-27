2019-03-27T21:24:12+03:00
Звезды

Александр Цекало впервые вывел в свет молодую красавицу-жену

Продюсер помолодел рядом со своей избранницей [видео]
Кира БУЛЫЧЕВА
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Безусловно, появление этой пары произвело фурорБезусловно, появление этой пары произвело фурорФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Совсем недавно мы практически одномоментно узнали о том, что Александр Цекало расстался с супругой Викторией Галушкой, и начал встречаться с художницей Дариной Эрвин. Во всем виноваты папарацци - они засняли артиста вместе с его избранницей в одном из московских ресторанов. Пришлось раскрывать карты - что и как. Выяснилось, что у Александра и Дарины все серьезно. 27-летняя художница стала законной женой 58-летнего телепродюсера. Через некоторое время после бракосочетания пара отправилась в Италию, в свадебное путешествие. И вот, по возвращению, Цекало с супругой впервые вышли в свет на премию АКПиТ, где чествуют продюсеров кино и телевидения.

Александр Цекало впервые вывел в свет молодую красавицу-жену.

Безусловно, появление этой пары произвело фурор - фотографы чуть с ног не сбились, чтобы успеть сделать удачный кадр. Надо отметить, что Александру досталась настоящая красавица. Мы наконец смогли разглядеть Дарину и увидели, что у неё потрясающая фигура и тонкая талия, которую она подчеркнула открытым платьем. Продюсер рядом с ней выглядит по-настоящему счастливым: все время обнимает и целует свою спутницу. Многие заметили, что Цекало даже стал выглядеть моложе, и одеваться более стильно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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