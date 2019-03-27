Готовим ножки к лету: пять секретов красоты от косметолога

С приходом весны так хочется скорее сбросить сапоги и теплые колготки и достать наконец любимые легкие туфельки. Но зима не пощадила наши пяточки, колени и ногти. Причиной тому — дефицит витаминов и отсутствие регулярного ухода (если, конечно, вы не принадлежите к тому 1% девушек, которые в холодное время года регулярно делают педикюр). Учтите, что после долгого «застоя» привести ноги в порядок с первого раза невозможно, для этого нужно месяц-полтора.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ВОЛОС

Способов — великое множество: от классической бритвы до новомодной электроэпиляции, но не все они одинаково эффективны, полезны и безболезненны.

Комментирует косметолог Ирина Дмитриева:

- В последнее время очень популярен шугаринг — удаление волос сахаром. Эта процедура в среднем на три недели обеспечит вам гладкие мягкие ноги. Но в домашних условиях проводить не рекомендую: можно обжечь и травмировать кожу и волосяные луковицы, получить синяки Восковую эпиляцию и шугаринг должен делать специалист. Между этими двумя методами есть разительное отличие: воск наносится по росту волос и удаляется против роста — из-за этого могут появляться вросшие волосы. Шугаринг делается наоборот, и таких неприятных последствий нет. Волосы после него растут более тонкие и не колются.

Удалить волосы можно пожизненно (и не только на ногах, а на любой части тела). Для этого существует электроэпиляция: каждый волосок удаляется током. В среднем нужно около 10 процедур, каждая раз в месяц. Поэтому, если хотите летом забыть о волосках на ногах, позаботьтесь об этом с начала осени.

А вот лазерная и фотоэпиляция не убирают волосы насовсем, а лишь замедляют их рост.

ВЫРАВНИВАЕМ ЦВЕТ

Пупырышки, напоминающие гусиную кожу, - распространенное явление после зимы. Как правило это сигнал организма: мне не хватает витаминов! Самостоятельно такие явления лучше не выводить, проконсультируйтесь у дерматолога.

Еще одно неприятное явление - пигментные пятна. Коричневые появляются при недостатке витаминов А, С, РР, а светлые – при нехватке витаминов группы В. Избавиться от них можно с помощью лазера, химического пилинга, отбеливающих кремов. А вот красные пятна требуют пристального внимания врачей — это может быть симптомом варикоза или даже онкологических заболеваний.

Комментирует косметолог Ирина Дмитриева:

Чтобы придать ногам красивый оттенок загара, не обязательно загорать на солнце и в солярии. Современные бронзаторы ложатся ровно и держатся долго, а наносить их можно и самостоятельно. Главное, не забудьте заранее очистить кожу, например, скрабом из молотого кофе. Иначе роговые чешуйки приведут к появлению пятен. Держится такой загар около пяти дней.

Учтите, что после долгого «застоя» привести ноги в порядок с первого раза невозможно, для этого нужно месяц-полтораФото: EAST NEWS

ПЯТОЧКИ КАК У МЛАДЕНЦА

Эти процедуры можно делать и дома:

- после принятия ванны отшлифуйте пяточки пемзой или специальным скребком. Затем нанесите крем массажными движениями, наденьте хлопковые носочки - и спать. В салоне мастер может сделать шлифовку специальным аппаратом.

- для отбеливания кожи используйте лимонный сок, сметану или кефир. Смоченную салфетку приложите к темным участкам кожи на 15 минут, а после смывания нанесите увлажняющий крем.

Классный лайфхак - педикюрные носочки, которые можно купить хоть на АлиЭкспресс. В использовании очень просты: надел и забыл на час, а после просто помыл ножки под теплой водой с мылом. Вещества, входящие в состав носочков, помогают естественному очищению ступней от ороговевшей кожи и мозолей, а также оказывают противогрибковое и противовоспалительное действие. Эффект от применения сохраняется до 2–3 месяцев.

Комментирует косметолог Ирина Дмитриева:

- Выбирайте крема, в состав которых входит мочевина — это лучшие из всех смягчающих кремов. При этом такие продукты есть как в недорогих марках, так и в профессиональной косметике.

Еще одно эффективное средство - масло какое, продается даже в сетевых магазинах. Но оно обязательно должно быть сухим, жидкое — ерунда. Растопите масло в ладони и нанесите на кожу, также под носочки. Он заживляет трещины и болячки.

УХАЖИВАЕМ ЗА НОГТЯМИ

Почти шекспировский вопрос — срезать или не срезать кутикулу? Ведь с одной стороны, в первые дни все выглядит очень аккуратно и привлекательно, а с другой — потом вырастает куда больше. Отличной альтернативой станет необрезной «сухой» педикюр, его можно сделать и в домашних условиях.

Комментирует косметолог Ирина Дмитриева:

- Нанесите на кутикулу специальное размягчающее средство, а затем отодвиньте тонкой деревянной палочкой. Так вы не повредите ни кутикулу, ни ногтевую пластину. И еще важный момент: оставляйте края ногтей прямыми, не закругляйте — иначе можете узнать, что такое вросший ноготь. Если делаете педикюр в салоне, следите за стерильностью инструментов: мастер должен открывать их при вас.

Чем больше мы ходим босиком и в жестких шлепках, тем грубее становится наша кожаФото: EAST NEWS

С МОЗОЛЯМИ — К ВРАЧУ

Не стоит их недооценивать: мозоли могут быть очень опасны! Никогда не вскрывайте пузырь, а если он лопнул, не снимайте кожицу. Обработайте антисептиком и заклейте мозоль пластырем. Для мокрых мозолей есть специальный пластырь, он предотвратит появление ран и защитит от микробов.

Комментирует косметолог Ирина Дмитриева:

- Главный совет по уходу за ножками летом: как можно больше ходите в носочках. Чем больше мы ходим босиком и в жестких шлепках, тем грубее становится наша кожа.