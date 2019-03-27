«Мы были - как брат и сестра»: Валентина Терешкова скорбит о смерти космонавта из первого отряда Валерия Быковского

В четверг, 27 марта, вечером стало известно, что на 85-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза полковник Валерий Быковский.

Валерий Фёдорович совершил три космических полёта. Первый - в качестве командира корабля "Восток-5" в июне 1963-го. Тот его полет - длительностью пять суток - проходил совместно с полетом корабля "Восток-6", пилотируемого Валентиной Терешковой. Мы позвонили ей сразу же, как только узнали о смерти космонавта N 5...

- Валентина Владимировна, плохая новость - Валерий Быковский скончался.

- Да это я знаю. С самого утра...

- Вы же вместе летали... Я помню, как вы тепло о нем в своих интервью "Комсомолке" говорили. Рассказывали, как он к вам хорошо относился все время...

- Ну, практически мы были - как брат и сестра.

- ...ну, то есть - и до полёта, и во время полёта, и потом.

- До полёта мы готовились вместе. А после полёта - тоже вместе - учились в Академии имени Жуковского. Работали в Центре подготовки космонавтов.

Так что - жизнь и нас связала с Валерой, его семью и мою семью.

- И ещё я помню в наших с вами интервью - вы рассказывали, как вы летали. И вы ему говорите - прямо в космосе: "Валера, а давай споём!" А он вам: "Я что - дрозд певчий?" Вот такой был случай, да? Валерий Фёдорович был очень серьёзным человеком?

- Нет, он мне отвечал: "Я не певчая птица".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699659" frameborder="0"></iframe> Валентина Терешкова о Валерии Быковском: Он был и остаётся моим братом....Александр ГАМОВ

- Мне однажды довелось видеть спускаемый аппарат Быковского - в Музее космонавтики в Калуге.

- Я не знаю, я этого не знаю, где хранится его спускаемый аппарат... Честно, Саш, - не знаю.

- Скажите, а вы давно видели Валерия Фёдоровича? Я знаю, что он болел... И вы все время ему помогали.

- Ну, как? Он лежал в госпитале... Конечно, я и домой к нему заходила, когда он был дома, проведывала - мы тут рядом живём. Ой, везде... Ну, как давно? Не так давно и виделись.

Господи, сегодня же у нас 27 иарта, день гибели Юры Гагарина. Мы с другими космонавтами были на месте катастрофы.

А еще у меня есть поручение Иосифа Давыдовича Кобзона - я побывала и на месте захоронения Валерия Михайловича Халилова.

- Что бы вы хотели передать всем вашим поклонникам, которые знают имена всех, кто был в первом - Гагаринском - отряде космонавтов? Я и себя отношу к числу таких поклонников, помню все имена с детства - наизусть: Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский, Валентина Терешкова...

- Я сегодня, когда была на месте гибели Юры, уже говорила... А там, действительно, очень много народу приехало. И это каждый год - приезжают люди не только из Владимирской области. Но и с родины Юрия Алексеевича - из города Гагарина. Из моего родного Ярославля. Приезжают поклониться.

И я сегодня сказала - что благодарна за это от имени коллег Юрия Алексеевича, которых осталось уже единицы. За то, что тропа народная не зарастает и уважение к Юре - с каждым годом его становится все больше. Для нас это, конечно, главное.

А что касается молодежи... Нам - с ней работать!

- Валерий Быковский умер в день гибели Юрия Гагарина. Это - какой-то знак?

- Не знаю. Валера болел. Может быть, Юра позвал его с собой...

СПРАВКА "КП"

Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года в авиационной катастрофе, выполняя учебный полёт на самолёте МиГ-15УТИ под контролем лётчика-инструктора В. С. Серёгина, вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области.