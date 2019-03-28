2019-03-28T00:35:50+03:00
Звезды

«Мамина копия»: 5-летняя Лиза Галкина стала звездой модного показа

Девочка все больше напоминает Аллу Борисовну [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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5-летняя Лиза Галкина с каждым днём все больше напоминает свою маму Аллу Пугачеву5-летняя Лиза Галкина с каждым днём все больше напоминает свою маму Аллу ПугачевуФото: Instagram.com
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Уже не первый раз Галина Юдашкина представляет свою детскую коллекцию в рамках Недели моды в Москве. И как всегда, украшением дефиле Юдашкиной становятся звёздные дети.

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Мамина копия!
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На сей раз показ посетила Алла Пугачева. Примадонна приехала поддержать свою младшую дочь Лизу, которая, как и в прошлый раз, стала украшением дефиле. Когда эта белокурая девчушка вышла на подиум в красном берете и шортиках, зрители ахнули: «Мамина копия!»

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#аллапугачева #allapugacheva #елизаветагалкина #юдашкин
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5-летняя Лиза Галкина, давно уже ставшая звездой Инстаграма, и правда с каждым днём все больше напоминает свою маму Аллу Пугачеву.

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5-летняя Лиза Галкина
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Больше всего девочке понравился наряд невесты, в котором она закрывала показ.

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Елизавета Галкина и Алла Пугачева @alla_orfey на показе @gyudashkina #аллапугачева #елизаветагалкина #галинаюдашкина видео @tatler_russia
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Кстати, в звёздном дефиле участвовал ещё и младший сын Яны Рудковской - 6-летний Александр Плющенко.

Малыш уже не первый год занимается фигурным катанием и пробует силы в модельном бизнесе.

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В звёздном дефиле участвовал ещё и 6-летний Александр Плющенко
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Саша с трёх лет зарабатывает миллионы, снимаясь в рекламе, участвуя в показах по всему миру.

Напомним: первый международный рекламный контракт Плющенко-младший получил в три годика, когда он и его родители стали амбассадорами рекламной кампании зубной пасты, заработав около миллиона долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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