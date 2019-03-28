«Мамина копия»: 5-летняя Лиза Галкина стала звездой модного показа

Уже не первый раз Галина Юдашкина представляет свою детскую коллекцию в рамках Недели моды в Москве. И как всегда, украшением дефиле Юдашкиной становятся звёздные дети.

На сей раз показ посетила Алла Пугачева. Примадонна приехала поддержать свою младшую дочь Лизу, которая, как и в прошлый раз, стала украшением дефиле. Когда эта белокурая девчушка вышла на подиум в красном берете и шортиках, зрители ахнули: «Мамина копия!»

5-летняя Лиза Галкина, давно уже ставшая звездой Инстаграма, и правда с каждым днём все больше напоминает свою маму Аллу Пугачеву.

alla_pugacheva_forum 5-летняя Лиза Галкина

Больше всего девочке понравился наряд невесты, в котором она закрывала показ.

allapugacheva_prima Елизавета Галкина и Алла Пугачева @alla_orfey на показе @gyudashkina #аллапугачева #елизаветагалкина #галинаюдашкина видео @tatler_russia

Кстати, в звёздном дефиле участвовал ещё и младший сын Яны Рудковской - 6-летний Александр Плющенко.

Малыш уже не первый год занимается фигурным катанием и пробует силы в модельном бизнесе.

rudkovskayaofficial В звёздном дефиле участвовал ещё и 6-летний Александр Плющенко

Саша с трёх лет зарабатывает миллионы, снимаясь в рекламе, участвуя в показах по всему миру.

Напомним: первый международный рекламный контракт Плющенко-младший получил в три годика, когда он и его родители стали амбассадорами рекламной кампании зубной пасты, заработав около миллиона долларов.