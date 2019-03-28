Третий муж Началовой Александр Фролов рассказал, почему не пришел на ее похороны: «Это не столь важная вещь»

Бывший гражданский муж Юлии Началовой Александр Фролов стал ее последней большой любовью: хоккеист и певица познакомились в Лос-Анджелесе в 2011 году и прожили вместе четыре года. Хотя они так и не поставили штамп в паспорте, Юля считала, что они – семья. Формальности ее не волновали, только чувства. Многие заметили, что Александр так и не появился на похоронах певицы. Почему он не пришел проводить бывшую жену в последний путь, хоккеист рассказал в эфире программы «Пусть говорят».

36-летний Александр сейчас живет в Америке, и когда Юлия умерла, его не было в России. О том, что Юли не стало, он узнал из смс-ки, которую ему прислал приятель.

- Мне друг прислал СМС, сказал, что Юля ушла. Что все. Я был обескуражен, конечно. Не мог в это поверить, - рассказал Фролов. - У меня остался номер матери Началовой. Я написал свои какие-то слова, чувства, как мог. Я был в Лос-Анджелесе, когда все это произошло.

Александр и Юлия расстались в 2016 году, и с тех пор виделись всего один раз. По словам спортсмена, он уже давно простился с бывшей женой, поэтому не считал необходимым лететь на ее похороны из-за океана.

- Я в принципе с ней простился. Думаю, что похороны — это не столь важная вещь. Особенно присутствие на похоронах, - считает хоккеист. - Это очень личное, между людьми. Мы расстались.

Александр сейчас живет в Америке. Фото: кадр программы.

Фролов считает, что они разошлись с Юлей из-за того, что не оправдали ожиданий друг друга:

- Наши отношения исчерпали себя, мы разошлись спокойно, без драм, - говорит он.

У бывшего агента Началовой Анны Исаевой, впрочем, на этот счет другая версия.

- Он ушел от нее к другой женщине. Юле было очень больно, - рассказала она.

Незадолго до смерти между Началовой и Фроловым начались судебные баталии из-за 20 миллионов рублей, которые спортсмен одолжил певице на запись ее нового альбома. Взамен этой суммы Юля отдала Александру половину своей квартиры площадью 167 квадратных метров, которую ей после развода оставил футболист Евгений Алдонин. Началова и Фролов подписали договор купли-продажи, однако в конце прошлого года артистка пошла на попятную и попыталась оспорить договор. Сейчас Фролов утверждает, что не пытался отсудить у нее половину квартиры – он вел в суде борьбу с некоей компанией ООО «Веченние инвестиции», которой Началова перепродала свой долг в 20 миллионов.

- Три месяца назад началась вся эта история. Это, правда, запутанная история. Я не против Юли. Я никогда не предъявлял Юле никаких исков, никаких требований и обвинений, - утверждает спортсмен. - Более того, на самом деле, иск предъявили мне. Организация ООО «Весенние инвестиции» подали иск с требованием взыскать с меня почти 26 миллионов рублей. Они прикрываются каким-то договором, по которому они якобы выкупили существующий мой долг у Юли за 15 миллионов в рассрочку. Почему-то подали иск в городе Нижний Новгород, нарушив нормы права, потому что это дело должно рассматриваться в Москве.

Певица всегда уверяла, что штамп в паспорте ей не нужен.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Началова и Фролов познакомились в США, где Александр тогда играл, а Юля записывала альбом. Певица вспоминала, что была больной и не накрашенной, но все равно произвела впечатление на спортсмена. С 2012 года влюбленные стали жить под одной крышей (к слову, в той самой квартире Юли, за которую потом судились). Гражданские супруги познакомили между собой своих детей – дочка Фролова Саша немного старше дочери Началовой Веры, но, несмотря на это, девочки отлично поладили. В прошлом игрок НХЛ и ЦСКА, Фролов в 2014 году был вынужден завершить спортивную карьеру в 32 года из-за травм коленей.

Александр Фролов трогательно ухаживал за любимой, когда Юля чуть не умерла из-за неудачной пластики груди, которую она сделала в 2007 году. Сначала пышный бюст радовал артистку, но потом она его возненавидела. В итоге певица в 2012 году решила сделать обратную операцию, чтобы убрать силикон. Выбор пал на одну из лучших калифорнийских клиник, однако во время хирургического вмешательства что-то пошло не так. Через несколько дней после операции Юле стало плохо в аэропорту, ее экстренно госпитализировали. Оказалось, во время операции Юле занесли инфекцию, началось заражение. Пришлось делать повторную операцию для того, чтобы все исправить. Александр Фролов все это время был с ней.

- Надо отдать должное врачам — они сделали все возможное в этой ситуации. Буквально вытащили меня с того света, - вспоминала Юлия. - Саша очень за меня переживал и ни на минуту не оставлял одну.

Юля и Александр познакомили между собой своих детей – дочка Фролова Саша немного старше дочери Началовой Веры. Вместе они часто выходили в свет.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Рассуждая в интервью о семейной жизни, Началова всегда была категорична: еще одна свадьба ей не нужна.

- Я сама задумываюсь: а нужно ли нам это? – рассказывала Юля, - В загсе для нас с Сашей ничего нового не предвидится, потому что мы там уже бывали. Сегодня все хорошо, пусть и дальше будет так. Если нам суждено прожить много лет вместе, какая разница — со штампом в паспорте или без него. Захотим — распишемся, не захотим — не станем. И ничего в нашей жизни кардинально не изменится. Мы — взрослые люди. Будем растить детей.