Полина Гагарина в честь дня рождения выложила фото без макияжа

Полина Гагарина 27 марта отметила 32-летие: поздравлять звезду с днем рождения коллеги и поклонники начали еще с утра. Она же не торопилась благодарить их, объясняя это тем, что родилась в 18 часов вечера – и просила дать ей возможность подольше побыть 31-летней. Но когда часы отбили 18, певица поделилась в Инстаграме своим снимком без макияжа. Артистка сделала селфи без косметики, продемонстрировав, как она выглядит на самом деле.

- Мне 32, ой, то есть 23! Спасибо всем, кто звонит, пишет! Я вас очень люблю, - написала именинница.

Свой день рождения Полина встретила в работе: в этот день Гагарина приехала в Минск, чтобы дать концерт на сцене комплекса Минск-Арена. Селфи без макияжа она сделала до того, как начала готовиться к выступлению и накладывать концертный грим. В комментариях поклонники забросали артистку комплиментами: фолловеры считают, что без макияжа Полина выглядит максимум на 20 лет.

gagara1987 Мне 32 , ой то есть 23 спасибо всем, кто звонит , пишет! Я вас очень люблю #сднемрожденияМеня #полинагагарина #гагаринапоехали

И, конечно в этот день артистку поздравила ее семья – муж, фотограф Дмитрий Исхаков, сын Андрей и дочь Мия. После рождения второго ребенка артистка сбросила почти 25 килограммов. Певица тщательно следит за собой, не позволяя поправиться ни на грамм. Секрет стройности звезды очень простой: Полина старается не переедать и соблюдает интервалы между приемами пищи. А еще она считает, что после 30 лет каждая женщина должна заниматься гимнастикой.

- Я считаю, что после тридцати заниматься гимнастикой необходимо. Конечно, я вижу в себе изменения, и мне хочется выглядеть лучше, рассказывала артистка в интервью Hello!

Полина Гагарина стала мамой во второй раз в апреле 2017 года. Сейчас дочке Мие почти два года, и она, по словам артистки, переживает очень интересный период.

- У Миюши новый период, называется всего боюсь, с рук почти не слезает, а весим мы уже 13 килограммов, - рассказала певица в Инстаграме. Артистка пожаловалась, что у нее устает спина, но она продолжает носить дочку на руках.