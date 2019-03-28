2019-03-28T11:35:10+03:00
В мире

Меган Маркл сочла одежду для беременных безвкусной и накупила вещей на полмиллиона

Эта цифра в семь раз больше суммы, которая потратила на аналогичную одежду Кейт Миддлтон
Ольга АНТОНОВА
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Меган Маркл.Меган Маркл.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Королевская казна уже немного устала намекать Елизавете II на то, что супруга принца Гарри Меган Маркл обходится им с каждым днем все дороже. Так, для первого европейского тура с супругом американская актриса потратила почти 800 тысяч долларов и все эти деньги были спущены на обновление гардероба. Потом была поездка в США на вечеринку в честь рождения будущего ребенка, на которую Меган потратила большие деньги, и там же будущая мама снова обновила свой гардероб уже под стать новому состоянию. Так, Меган Маркл сразу заявила, что не будет носить одежду для беременных поскольку она почти вся безвкусная и предпочла ей свободные модели люксовых модных домов вроде Dior и Givenchy. Об этом сообщает The Sun.

Меган Маркл с супругом принцем Гарри. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Меган Маркл с супругом принцем Гарри.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На свои наряды Меган не скупится. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На свои наряды Меган не скупится.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королевская стилистка Элизабет Холмс рассказала таблоиду, что 37-летняя герцогиня Сассекская считает наряды для беременных совсем не привлекательными и сделала выбор в пользу новинок своих любимых модных домов. Общая стоимость одежды, в которой Меган Маркл выходила в свет во время беременности, составляет около 500 тысяч долларов. К слову, эта цифра в семь раз превышает сумму, которую на аналогичную одежду потратила жена принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Меган Маркл (герцогиня Сассекская) считает наряды для беременных совсем не привлекательными. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Меган Маркл (герцогиня Сассекская) считает наряды для беременных совсем не привлекательными.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Во время беременности Меган надевала Stella McCartney и Victoria Beckham, в то время как Кейт предпочитала Seraphine — гораздо более дешевый бренд», - заявила модный эксперт Лиам Соломон.

Кейт Миддлтон в 2013 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кейт Миддлтон в 2013 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, еще интересный факт, при подготовке к празднованию юбилея принца Чарльза Меган Маркл отказалась надевать колготки бюджетной британской марки Marks & Spencer и потребовала пару премиального бренда Wolford. Мол, в них она выглядит гораздо элегантнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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