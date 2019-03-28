2019-03-28T11:42:15+03:00
Звезды

Любовь Успенская в дерзком мини доказала, что возраст это чепуха

65-летняя артистка показала идеальную фигуру и стройные ноги
Ольга АНТОНОВА
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Любовь Успенская.Любовь Успенская.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Несмотря на все трудности, которые свалились на Любовь Успенскую в последнее время (болезнь дочери, долгая реабилитация) артистка находит время и для того, чтобы поддерживать себя в форме, и для того, чтобы принять участие в фотосессии. Так, на днях артистка поделилась кадрами, где она предстала в очень коротком мини, облегающем ее фигуру и демонстрирующем стройные ноги.

"Фотограф способен создать бесценные фото и запечатлеть самые искренние чувства и яркие моменты. Большое удовольствие работать с профессионалом своего дела", - написала 65-летняя артистка в подписи и тут же получила массу комплиментов от поклонников в комментариях. Фолловеры заявили, что не представляют, что должна делать звезда, чтобы в столь элегантном возрасте выглядеть настолько молодо и стройно.

«Любовь, вы своим примером доказываете, что возраст – это такая чепуха!», "Завидую белой завистью ее фигуре. Любовь выглядит очень молодо"; "Когда в душе и на лицо 25 лет"; "Вы прекрасны! Завидная красотка", - написали поклонники под фотографией.

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Хочу поблагодарить @aslanahmadov за прекрасные фотографии. Самый любимый и лучший фотограф, с которым мне удавалось работать.
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Надо отметить, что певица действительно прикладывает много сил для того, чтобы выглядеть стильно и молодо. Так, Успенская придерживается определенной системы питания и регулярно занимается йогой. В одном из интервью она признавалась, что ее рацион зависит от сезона.

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Пусть гаснут звезды за окном, я не боюсь погаснуть вместе с ними... Photo: @aslanahmadov Make Up: @vadimandreevmakeup
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«Зимой я обожаю русскую кухню: в моем рационе присутствуют борщи, рассольники, запеченные овощи… А летом мне нравится все свежее — сейчас тянет на салаты, на зеленые супчики, холодные свекольники. От японской кухни, правда, не могу отказаться и в теплое время года. Мне нравится сырая рыба, устрицы, морепродукты», - говорила звезда.

При этом певица старается не придерживаться монодиет или определенной кухни. «Я люблю разнообразие в еде. Определенной национальной кухни, которую бы предпочитала, у меня нет. Все идет от настроения».

Успенская любит каши, а они, как известно, содержат много калорий. Поэтому вместо риса, например, Любовь использует крупу амаранта. Она богата витаминами, при этом малокалорийная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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