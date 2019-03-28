Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына

Коннор Круз – приемный сын Тома Круза в следующие выходные женится на итальянской модели. На торжество приглашено уже более 150 гостей, среди которых многие звезды Голливуда. Однако, вот мамы жениха – Николь Кидман на свадьбе не будет. Такое требование выдвинул бывший муж звезды – Том Круз. Он заявил, что если Николь приедет на торжество, актер не будет оплачивать все расходы на свадьбу. И сын решил не идти против отца. Тем более, что это противоречит заповедях сайентологии, которые и сын, и его будущая жена, также как и сам Круз исповедуют. Будущую невестку звезды фильмов из серии «Миссии невыполнима» и вовсе называют «сайентологической принцессой».

Напомним, Николь Кидман и Том Круз в браке усыновили дочь Изабеллу и сына Коннора. После развода в 2001 году дети изъявили желание жить с отцом и его новой супругой, актрисой Кэти Холмс. Сплетники уверяли, что Белла и Коннор чувствовали себя гораздо комфортнее с Кэти, чем с Николь. После этого в семье обострились отношения: Кидман перестала общаться с детьми.

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Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Белла, которая в прошлом году вышла замуж, постепенно налаживает общение с обоими родителями, но Коннор по прежнему не хочет общаться с Кидман. По слухам, это происходит из-за того, что молодой человек разделяет взгляды приемного отца на сайентологию, с чем не согласна Николь.

Изабелла, кстати, живет в Лондоне, потому что отправилась туда изучать парикмахерское искусство. Коннор же строит актерскую карьеру в Голливуде.