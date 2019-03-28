Знакомьтесь: Пополамщик!

Тема об Ужасных Первых Свиданиях получила неожиданное развитие.

«Здравствуйте, Дарья! Позвольте поделиться своим опытом. О своем одиночестве распространяться особо не буду. Я обычная, нормальная - без вредных привычек и материально-жилищных проблем. Ну и без мужа, соответственно.

Часто приходится сталкиваться с мнением, дескать, нам, женщинам, нравятся «плохие парни», а хороших не замечаем, вот и сидим одни. Неправда это. Мне нравятся хорошие. Но те, что попадаются, частенько - с такими «тараканами», что хоть стой, хоть падай.

С этим мужчиной, назовем его Александр, познакомили меня друзья. Он - коллега подругиного мужа. В выходные пригласили они меня к себе в загородный дом, а там - он. Внешне понравился, сделал мясо на гриле, а потом не напился в слюни, хотя алкоголя было много. Это меня еще больше к нему расположило. Хозяйственный, добрый и не пьяница.

В общем, хорошо посидели.

В среду пригласил в кафе со словами: «на ужин». Встретились, я уже общалась с ним как со старым другом, была рада его видеть. Ровно до того момента, когда принесли чек.

Увидев чек, он открыл калькулятор, тщательно посчитал, сколько съел, и аккуратно положил именно эту сумму в счет. Я говорю: «А чаевые?» Мы насидели на пять тысяч - официанту полагается минимум 250 рублей (это если 5 процентов, а если 10, то и все 500). И тут мой «поклонник» сообщает: «А я никогда не даю на чай, у них зарплата есть». Ну, оставила я сама на чай, чтобы не позориться перед людьми.

Кое-как отделалась от него, звоню подруге: «Какого художника вы мне ЭТО подсунули?!» - «Ой, прости, мы ведь и сами его толком не знаем. Он и к нам на дачу приехал почти пустой - с одной бутылкой шампанского. Надо было, наверно, тебя предупредить...» Конечно, надо было!

У меня теперь когнитивный диссонанс: вот как - как?! - можно быть таким странным. Все взял и испортил.

Алиса, 32 года».

Девушки в Интернете окрестили мужчину такого типа «пополамщик». И повезло вам, Алиса, что вам попался именно он, а не его какой-нибудь собрат. Например, господин «Ябумажникдомазабыл».

Да Александр ведь ничего кошмарного не совершил: друзья же не просили провизии закупить, он и рассудил: чего финансы палить? Лучше он мясо пожарит. Мастерство шашлычника в обмен на еду.

Вообще пополамщик – это стильно и современно. Долой кухонное рабство и диванное господство! Так давайте, девочки, начнем с себя: достанем кошельки, почувствуем себя уважаемыми членами общества. Должна же у мужчин быть какая-то выгода от феминизма, в конце концов.

Другое дело, что романтика куда-то девается… Калькулятор перекрывает ее напрочь! А как представишь себе постную физиономию официанта, которому недодали чаевых, так даже и целоваться не хочется... Я, как феминистка, вот даже не знаю, что с этим делать.

Словом, прячьте подальше калькуляторы, дорогие мужчины, если вам девушка дорога. А то представьте, мы начнем приходить на свидания в валенках и рейтузах с начесом? Тогда вообще людской род прервется.

А вы как думаете, дорогие читатели? Бывали ли вообще у вас неудачные первые свидания? Хочется, чтобы мужчины высказались тоже. Делитесь со мной своими мыслями, чувствами, историями. Здесь и по адресу dariaz@kp.ru. Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.