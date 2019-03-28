Божена хочет ребенка от Малашенко после его смерти. Страшная судьба ждет этого младенца

Посмотрела я тут интервью Собчак с Боженой.

Что могу сказать.

Божена - законченная самка богомола. Но это я про нее всегда знала. Отклонения в психике у нее на почве денег и своей всемирноисторической роли начались уже давно. И когда достигли клинических масштабов, я отписалась от нее везде, где смогла.

Не люблю клинику.

А Собчак - прекрасный профессионал. Лучший светский интервьюер. Безжалостный и беспощадный.

Приятельницу она не пожалела.

Спросила все, что надо. Дождалась людоедских ответов. Нигде не увильнула. И те, кто ее упрекает в подыгрывании в обсуждении сумочек, когда после поминок прошло три дня - вы ничего не понимаете в ее профессии. Она не подыгрывает. Она - "разговаривает" собеседника. Так надо - сначала спросить о том, что интервьюируемому на самом деле дорого. А потом уж..

Вопросов у меня только два.

Божена заявила, что будет мстить первой семье. И на вопрос, идет ли речь о физической расправе, сказала: не хочу отвечать, а то они еще охрану наймут.

Нельзя ли считать это прямой угрозой? Я лично отписалась от нее тогда, когда она, поругавшись в фейсбуке с какой-то известной дамой, открыто спрашивала: нет ли у кого знакомых ребят, которые за вознаграждение могли бы избить противницу?

Наймет ведь киллера, ей-богу.

И второе. Она заявила, что будет продолжать попытки родить ребенка от Малашенко. С помощью его замороженной спермы и суррогатной матери.

Я по простоте даже удивилась: да зачем ей это? Детей она ненавидит, ухаживать за ними не будет, расходы, опять же.

Но не то Собчак. Она знает подругу лучше и потому спросила:

- А если у тебя все выйдет и ребенок появится, он может претендовать на наследство?

- Может. И будет! Мои адвокаты уже над этим работают!

То есть Божена собралась организовать рождение аргумента в пользу дележа наследства. Прямо из роддома его, скорее всего, понесут в суд.

Так вот я хочу спросить: нет ли какого закона, ограничивающего такие эксперименты? Давал ли официальное разрешение Малашенко использовать его как донора после кончины?

Ведь страшная судьба ждет этого младенца. Страшная.

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