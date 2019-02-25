Божена Рынска о наследстве Малашенко: Все вложено в трасты, в случае смерти Игоря все переходит не ко мне, а к шайке бывших родственников

Судя по всему, процесс дележа состояния Игоря Малашенко шел не первый месяц. За это время американский суд успел наложить ограничения на ежедневные расходы основателя НТВ, Рынска и Малашенко наняли хороших адвокатов, а экс-супруга, которая планировала через суд забрать часть состояния бывшего мужа, подняла "цену вопроса" до 80%. Собственно тогда нынешняя жена - Божена Рынска и начала битву в соцсетях, решив предать этот вопрос максимальной огласке. И ей это удалось. Она рассказала, что дочь мужа от предыдущего брака присвоила почти $26 тыс. с его карты, а экс-супруга - около $13,5 тыс. Также Малашенко не досчитался денег от сдачи общей с бывшей женой Еленой Пивоваровой квартиры в Нью-Йорке и узнал, что экс-супруга передала его переписку с детьми в суд.

"Игорь хрупкий, его можно замучать до смерти" - писала журналистка в своих соцсетях. И тут же высказала опасения и за свое будущее, заявив, что если бывшие родственники доведут ее супруга до погибели, она останется не с чем. Так как все деньги оформлены на трасты.

Божена Рынска за неделю до гибели мужа начала битву в соцсетях

"Смерть Игоря выгодна его бывшей семье гораздо больше, чем развод. Так как все оформлены на трасты, то в случае смерти Игоря все переходит не ко мне, как к жене, а к этой шайке бывших родственников", - честно и как всегда откровенно заявляла Божена.

Когда стало известно, что супруг свел счеты с жизнью, скандальная журналистка призналась в соцсетях, что еще два месяца назад Игорь говорил ей, что не собирается умирать.

"Плохо стало в ноябре. Он очень боялся суда и угроз", - написала Рынска.

Оставил ли Игорь Малышенко завещание, пока неизвестно. Но в том, что его нынешняя жена, скорей всего, продолжит судиться с Еленой Пивоваровой и ее детьми почти никто не сомневается.

Напомним, Игорь Малашенко - отец "победы" Ельцина в 1996 году, основатель НТВ и один из крупных медиаменеджеров покончил с собой в своем доме в Марбелье 25 февраля 2019 года. Причины такого поступка пока не называются. Известно, что долгие затяжные склоки с прежней семьей и женой Еленой Пивоваровой сильно пошатнули его здоровье.

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