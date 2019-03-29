Как курортный сбор изменил Кавказские Минеральные Воды

По терренкуру с удовольствием

Заехала в Железноводск и решила прогуляться по обновленному терренкуру вокруг горы. Воздух свежий, дорога красивая, иду, любуюсь. Впереди - пара, мне слышен их разговор.

- Помнишь, мы были с тобой здесь в прошлом году? - обращается мужчина к своей спутнице. - Ты тогда не захотела идти дальше, сказала, что настроение не для прогулок по разбитой дорожке.

- Не может быть! - она удивленно смотрит под ноги на аккуратное полотно из бесшовной плитки, оборачивается, рассматривая стилизованные фонари, лавочки, красивые указатели с отсчетом пройденных метров и барельефами.

- Мне администратор в санатории сказала, что этот терренкур отремонтировали с помощью средств курортного сбора. Наверное, и наши с тобой полтиннички где-то тут.

Пара удаляется, а я остаюсь рассматривать указатель с иллюстрациями к поэмам Лермонтова, в честь которого и назван терренкур, заложенный еще в 1899 году. На Кавминводах много объектов, названных в честь поэта, который часто здесь бывал и вдохновлялся красотой природы.

- Подобные разговоры в Железноводске, Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках не редкость, - признают в минтуризма Ставропольского края. - Когда вводили эксперимент по курортному сбору в мае прошлого года, была опасность, что люди нас не поймут.

Вначале, и правда, шел негатив - как так, дополнительные 50 рублей за каждый день пребывания на курорте из собственного кармана выкладывать?! Но довольно быстро настроение стало меняться - как менялась картина вокруг.

Терренкур не ремонтировался несколько десятилетий. Не доходили руки - слишком многое требует вложений и усилий.

А сейчас его не только благоустроили, но и о безопасности позаботились - отремонтировали старые подпорные стены, построили новые, чтобы дорога прослужила много лет.

Кстати, Лермонтовский терренкур стал первым объектом в России, который привели в порядок с помощью средств курортного сбора.

Где туристам сделать новое фото

Напомним, закон о курортном сборе в России приняли в 2017 году в качестве эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. Участвуют четыре региона: Алтай, Крым, Кубань и Ставрополье. Ставропольский край подключился к эксперименту по инициативе губернатора Владимира Владимирова. Он увидел хороший дополнительный инструмент для приведения в порядок городов Кавмингруппы, чтобы и людям было жить приятнее, и туристам комфортнее.

Опять же по настоянию губернатора о благоустройстве стали думать до начала сбора средств, с опережением, поэтому смогли быстро приступить к работе. И туристы уже в конце прошлого года увидели, куда идут их деньги. Отсюда и разговоры про полтинники «в лавочке, кирпичике, фонаре».

В прошлом году удалось собрать более 185 миллионов рублей, почти на 4 миллиона больше, чем планировали. Ставрополье стало лидером среди участников эксперимента.

И поток туристов на КМВ не то что не сократился, наоборот, увеличился - почти на 8 процентов в плюсе к прошлому году - 1,1 млн человек.

За счет курортного сбора, помимо терренкура в Железноводске, провели первый этап реконструкции в известнейшем парке «Цветник» в Пятигорске, том самом, в который Бендер отправил просить подаяние Кису Воробьянинова из «12 стульев» Ильфа и Петрова.

До старта нового сезона завершится начатое в прошлом году благоустройство двух пешеходных зон и двух скверов на Курортном бульваре в Кисловодске. А в Ессентуках уже восстановили историческую часть Курортного парка в духе XIX века. Изюминка - композиция из нескольких фонтанов, декоративных колоннад и скульптурной раковины с большой жемчужиной внутри. Будет где новые фотографии туристам делать!

И фонтаны, и жемчужина неслучайны. Льющаяся вода - символ более сотни минеральных источников, которыми богата земля КМВ. Наиболее известны Смирновская и Славяновская вода, Ессентуки №№ 4 и 17, кисловодские нарзаны, пятигорские радоновые воды.

А жемчужиной обычно называют и каждый город по отдельности, и Кавминводы в целом - другого такого региона в России, да и в мире, больше нет.

В двойном размере

Работа по сбору налога на отдых организована четко: механизм расходования - прозрачный, строгий контроль общественного совета при краевом минтуризма и отсутствие каких бы то ни было дополнительных затрат.

- Подчеркну главное: средства, полученные от курортного сбора, тратятся исключительно на развитие и восстановление курортной инфраструктуры городов Кавказских Минеральных Вод, - твердо говорит Александр Трухачев, министр туризма Ставропольского края.

В нынешнем году работы по благоустройству за счет курортного сбора продолжатся. Планы во взаимодействии администраций городов с местными жителями уже определены. В Железноводске займутся реконструкцией Каскадной лестницы в парке и продлят ее до Курортного озера. Это позволит не только повысить привлекательность города в глазах туристов, но и помочь маломобильному населению. В городе очень сложный рельеф, а при строительстве лестницы запланировано обустройство пандусов и съездов.

Продолжится работа в пятигорском «Цветнике»: возвратят на историческое место фонтан, посадят цветы и даже пальмы, как в 20-е годы прошлого столетия. В Кисловодске обновят мемориал «Журавли», а в Ессентуках приведут в порядок терренкур и территорию у Верхних минеральных ванн в Курортном парке.

Кстати, по предложению губернатора Владимира Владимирова в нынешнем году за счет регионального бюджета в каждый город-курорт направят на благоустройство еще столько же, сколько в них собирают в рамках курортного сбора.

Краевым правительством много делается для того, чтобы развивать города с точки зрения удовлетворения потребностей их жителей. В 2019 году более 1,2 миллиарда рублей привлечены из федерального бюджета, они пойдут в том числе на строительство и реконструкцию школ, детских садов, спортивных объектов в Кисловодске и Пятигорске.

Курорты - не промышленные города, возможности для развития ограниченные.

Поэтому край использует самые разные пути - как курортный сбор, так и участие в целевых программах федерального уровня, разработка собственных программ, привлечение инвестиций - частного капитала, заинтересованного в развитии региона.

Все включено

Турпоток в регион растет в немалой степени из-за того, что людям хочется возвращаться на Кавминводы. С первого раза все не увидишь, можно только влюбиться.

Да, все туристы разные - кто-то выбирает тихие прогулки по терренкурам и санаторным паркам со стаканом нарзана в руке, другие жаждут приобщения к истории, активных путешествий, ярких зрелищ. Но Кавминводы - тот регион, в котором есть абсолютно все и на любой вкус. Санатории - на различный достаток и с профилями под каждое заболевание, с лечением минеральной водой и целебной грязью, которую добывают из знаменитого озеро Тамбукан, здесь же, на Ставрополье. Теплый солнечный климат региона, который курортологи, кстати, сам по себе относят к лечебному фактору.

Необыкновенно красивая и разнообразная природа - от пещеры вечной мерзлоты и малахитового озера Провал до зеленой верхушки Машука и его старшего брата Бештау. Кстати, 17 гор-одиночек Пятигорья являются памятниками природы.

А есть еще озера, водопады, уникальная флора и фауна. К тому же отсюда рукой подать до Архыза, Домбая и Приэльбрусья - многие отдыхающие в свободный от процедур день отправляются, например, в гости к красавцу Эльбрусу.

КМВ - это самобытная архитектура курортов, официальная история которых началась 215 лет назад, это оригинальная кавказская кухня, это музеи и экскурсии, связанные с памятью о поэтах, писателях, художниках и музыкантах, находивших здесь вдохновение, это новые необычные маршруты.

- Мы сторонники того, чтобы у нас было такое количество туристских предложений, которое бы отвечало максимальному количеству туристских потребностей, - говорит министр Александр Трухачев.

В этом году краевое ведомство приготовило особенно большую программу событийного туризма: расцветят небо над курортами приглашенные со всего мира пиротехники, пройдут крупные кино- и музыкальные фестивали, праздник лечебной грязи и многое другое. А масштабное открытие курортных сезонов объединит сразу все города КМВ - в них одновременно будут проходить около 70 мероприятий.

Прелесть КМВ еще и в комфортной близости современных транспортных развязок. От Минвод, где располагается международный аэропорт, до Кисловодска на машине меньше часа езды, до других курортов и того меньше. Уникальность Кавминвод - в удачном сочетании самых разных аспектов туристской привлекательности. Можно сказать, это регион, в котором «все включено».

Масштабные изменения

Невозможно не заметить: регион стремительно и качественно преображается. И речь не только о парках и бульварах, хотя они - визитная карточка курортных городов, о более крупных и масштабных переменах.

В последние несколько лет Ставропольский край был участником федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)». Итогом работы стало создание туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт Кавминводы», объединившего города-курорты и частично территории Минераловодского городского округа и Предгорного района.Это привело к привлечению инвестиций, реализации крупных проектов, созданию дополнительных рабочих мест.

Все началось с масштабной реконструкции за счет инвесторов построенного еще в 90-е годы санатория «Машук Аква-терм». Теперь он выглядит, как картинка: красивый, комфортабельный, с увеличенным номерным фондом, со скважиной Славяновской, ботаническим садом и родниковым озером на территории.

На момент завершения федеральной программы закончились все работы по объектам обеспечивающей инфраструктуры: проведены внутренние дороги на территории комплекса «Машук Аква-терм», реконструирована автодорога к федеральной трассе «Кавказ», построен водовод, кабельная линия электропередачи.

Подъездные пути были проведены и к новому санаторию в центре Ессентуков. Это крупный 4-звездочный комплекс «Источник» на 444 места, построенный с учетом опыта европейских спа-отелей.

Также за счет внебюджетных средств возведены санаторно-курортный комплекс в Кисловодске и база отдыха «Каррас» в поселке Иноземцево, рядом с Железноводском. Готовят к вводу в эксплуатацию во втором квартале курортный спа-отель в Кисловодске - сейчас там идет монтаж инженерных систем и отделочные работы.

В прошлом году в Кисловодске появились отель «Амира Парк» и новые санатории «Белая дача», «Главные Нарзанные ванны» и 4-звездочный красавец-санаторий «Арника» - здравница уровня заграничных курортов с мощной медицинской базой и спа-услугами по европейским и восточным технологиям.

С 2016 по 2018 годы на территории края создано 90 объектов санаторно-курортной и туристско-рекреационной направленности на 3533 места размещения.

В процессе строительства находятся еще 36 объектов, среди которых два крупных санатория в Кисловодске - «Петергоф» категории «премиум-класса» и «Стеклянная струя».

С прицелом на мировой уровень

Правительство края строит новые амбициозные планы. С января началась работа по созданию туристско-рекреационного кластера «Ставрополье».

В составе кластера появятся 4 новых объекта туристской инфраструктуры. Лечебно-оздоровительный комплекс с сохранением объекта культурного наследия «Нижние Ванны» построят в Ессентуках. Еще один крупный санаторий «Русель» (на 420 мест) расширит курортно-оздоровительный потенциал Кисловодска. А в центре Железноводска уже началось строительство большого санаторно-гостиничного комплекса «Источник» Железноводск». Санаторий даст городу почти 400 новых рабочих мест.

Якорным инвест-проектом кластера стал многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс «Дана Парк» с аквапарком и гостиницей в Ставрополе.

Работы по созданию кластера «Ставрополье» распланированы по 2024 год включительно.

Нужно отметить, что правительство края расширяет комплекс мер для поддержки инвесторов в области строительства и реконструкции санаториев и медцентров, а также объектов туристско-рекреационного назначения. Это дает возможность краю активнее привлекать частный капитал к преображению региона КВМ и Ставрополья в целом.

Завершается работа по созданию Концепции развития региона Кавказских Минеральных Вод, в обсуждении которой по настоянию губернатора принимала участие общественность муниципальных образований Кавминвод. Документ направлен на достижение нескольких стратегических целей: устранение инфраструктурных ограничений, которые сегодня создают помехи для развития региона, масштабную модернизацию санаториев, а также осуществление комплекса мер для развития социальной сферы, защиты экологии, обеспечения безопасности.

- Ставрополье устойчиво растет по показателям турпотока на Кавказские Минеральные Воды. Сегодня мы должны работать и над тем, чтобы КМВ возвращали себе статус курорта мирового уровня. Для этого надо переходить на международные стандарты развития туристской отрасли, - говорит Владимир Владимиров.

В связи с этим в крае будет внедряться система показателей туризма ETIS (ЭТИС), которая уже 6 лет действует в странах Европы. Она позволяет тонко и комплексно анализировать туристический поток с тем, чтобы оперативно исправлять недочеты.

факты

• Ставрополье традиционно входит в топ-15 Национального туристического рейтинга, составленного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в России».

• На КМВ более 100 минеральных источников 40 разновидностей с различным химическим составом, минерализацией и температурой.

Для сравнения: Карловы Вары (Чехия) - более 60 источников, Баден-Баден (Германия) - более 20.

• По территории Кавказских Минеральных Вод проходил Великий шелковый путь, здесь находится свыше 2000 памятников истории, архитектуры, культуры, среди которых музей-усадьба Михаила Лермонтова в Пятигорске, музей художника Николая Ярошенко, дача оперного певца Федора Шаляпина в Кисловодске.

Размер курортного сбора в крае составляет 50 рублей. Эта цифра не изменится вплоть до 2022 года - на столько рассчитан эксперимент по развитию курортной инфраструктуры.

СПРАВКА «КП»

Кавказские Минеральные Воды Указом Президента РФ носят статус особо охраняемого эколого-курортного региона России.

Ставропольский край - национальный лидер лечебно-оздоровительного туризма России, с долей рынка более 18%. Стратегический ориентир - довести позицию до 30%.

КСТАТИ

Туристический поток на КМВ постоянно растет:

• 950 тыс. человек в 2016 году

• более 1 000 000 человек в 2017 году

• 1 100 000 человек в 2018 году

Больше о курортах - на портале stavtourism.ru

Авторы фото к статье: Дмитрий Ахмадуллин и Анна Борисова