Суд признал банкротом владельца крупнейшего провайдера на Урале

Калининский районный суд Тюмени удовлетворил беспрецедентный иск почти в полмиллиарда рублей от бывшего партнера Троцкого Сергея Сорогина. Основным доказательством в суде служили копии сфальсифицированных документов. Защита Троцкого заявляет о четко спланированном рейдерском захвате крупнейшего предприятия.

Лидер рынка под угрозой

Компания «Зуммер» основана Михаилом Троцким в 1992 году. За это время построено почти 14 000 километров ВОЛС (волоконно-оптических линий связей). По этому показателю компания входит в Топ-10 крупнейших магистральных операторов России, обеспечивает широкополосным интернетом все регионы УРФО и связывает их с центром страны. Партнеры «Зуммера» – большая мобильная тройка: Билайн, МТС, Мегафон, а также «Сбербанк», «Ростелеком» и все остальные провайдеры региона. Никто из жителей Уренгоя или Тобольска понятия не имеет, что, зайдя в сеть, он оплачивает услуги «Зуммера». Зато о компании хорошо наслышана налоговая, поскольку «Зуммер» входил в число 35 крупнейших налогоплательщиков Тюменской области, не имея отношения ни к нефти, ни к газу, что редкость для этих мест.

В 2017 году компания стала известна широкой публике – ее учредителю Михаилу Троцкому присудили рекордный иск 416 миллионов рублей. Деньги взыскали по иску его бизнес-партнера Сергея Сорогина.

История бывших партнеров

Сергей и Михаил познакомились в «лихие» девяностые, когда участвовали в жилищном кооперативе, благодаря чему стали соседями. Михаил занимался проводной связью, Сергей – транковой. Для тех, кто не помнит, транк – формат мобильной связи, проигравший битву технологий. В 2006 году Сорогин предлагает Троцкому создать оператора услуг оптоволоконной связи. Но в состав учредителей входит не Сорогин, а его супруга. Сорогин на тот момент должен крупную сумму Сбербанку, и этот долг аукнется уже новой компании.

«Зуммер» строит линии оптоволокна, а совместная компания Троцкого и Сорогиной «Северное волокно» («СВ») становится «витриной» – занимается публичными продажами.

Партнеры поймали удачу за хвост – стали первыми за Уралом, кто проложил волокно по ЛЭП, что, по закону дает монополию, так как второй кабель проложить уже нельзя. Остается радоваться жизни и делить прибыль. Однако, в 2014 году партнеры разошлись и вместо того, чтобы почивать на лаврах, до сих пор проводят дни в судебных тяжбах.

В 2014 году внутренний аудит выявил, что почти 10 млн рублей, полученные компанией «Северное волокно» за оказание услуг от «Сбербанка», вернулись обратно в «Сбербанк». Как выяснилось, Сорогин вернул свой долг перед банком за счет «Северного волокна». Сорогин настаивает: это не воровство, а маркетинговый ход. То, что он вернет кредит, решило ход переговоров. «Сбербанк» действительно стал клиентом «СВ». Однако, к доводам Сорогина в компании не прислушались. Иметь в клиентах главную финансовую организацию страны – почетно, но обслуживать даже такого клиента бесплатно не хочется. Потерянные деньги взыскали с Сорогина в суде. После этого скандала партнеры начали серию судебных тяжб. В главной из них Сорогин обвиняет Троцкого в хищении аж 4,7 миллиарда рублей.

Рекордная сумма - это стоимость всех волокон, построенных «Зуммером». Линии, которые строились на деньги других компаний и передавались потом им в собственность, по мнению, Сорогина принадлежат именно ему.

Рекордный иск на пять миллиардов

В 2010 – 2012 годах «Зуммер» вел масштабное строительство волоконных линий. По версии Сорогина, после строительства все волокна на общую сумму в 4,7 миллиарда рублей «Зуммер» должен был передать «СВ», но не передал. В качестве доказательств коммерсант предоставил весомый пакет документов: договоры подряда, новации и допсоглашение. В процессе выяснилось, что «СВ» ни копейки не вложил в строительство, что вынужден был признать и Сорогин. А доказательства, представленные им в суд, оказались не просто копиями: в них обнаружили признаки фальсификации. Все последние страницы, где стоят подписи и печати сторон взяты из реального договора между ООО «Зуммер» и ООО «Северное волокно», заключенного еще в 2009 году. Более того, линии связи, на которые претендовал Сорогин, были проданы при его же участии задолго до сроков, указанных в договорах, представленных им в суде в качестве доказательств. Заказчиками и собственниками многих линий являлись представители большой тройки: Мегафон, МТС, ВымпелКом. В арбитражных спорах иски Сорогина рассматривали 15 судей (7 судебных составов), точку в споре поставил Верховный суд, принявший сторону «Зуммера».

Одновременно с исками в арбитраж Сорогин пишет заявления о возбуждении уголовных дел в отношении Троцкого. Основания – те же. Единственное изменение – сумма требований, заявленных Сорогиным, снизилась до миллиарда рублей. Основа обвинения – те самые документы - копии с признаками фальсификации и монтажа, которые Верховный суд не принял в качестве доказательств.

Очевидно, чтобы придать объем уголовному делу, следствие объединило несколько дел, даже дело о дорожно-транспортном происшествии, совершенным Троцким. Но до суда дошло лишь дело по иску Сорогина и один эпизод неуплаты налогов. В рамках следствия так и не была сделана экспертиза, показывающая достоверность копий договоров – основы обвинения. Эту экспертизу проводят сейчас В МВД в рамках проверки возможной фальсификации доказательств в суде.

«Началась настоящая травля: меня обвиняли даже в неуплате налогов, но суд отказал прокурору. По приговору о взыскании 416 млн я попал под амнистию. Но единственное, что я должен, это отдать свое предприятие, где работают 250 сотрудников. Тюменский областной суд оставил приговор, вынесенный на основании поддельных, сфабрикованных копий договоров, в силе, не приняв во внимание ни одного из доказательств моей невиновности», - говорит Троцкий в обращении президенту России Владимиру Путину.

Удивительно, но в итоге один судья Калининского районного суда Тюмени признал Троцкого виновным и обязал выплатить Сорогину 416 миллионов рублей.

Приговор без доказательств

Нестыковок масса. Сорогин в заявлениях говорил об ущемлении своих прав как участника ООО «Северное волокно» в 2010-2012 годах. Однако на тот момент участником общества был не он, а его жена. Свои 35% бизнесмен получил от нее в дар лишь в 2013 году. Уже на этом основании можно было завершить проверку. Однако, на эту «нестыковку» следствие внимание не обратило.

Судья Калининского районного суда Тюмени не дал оценку нарушениям уголовно-процессуального кодекса, допущенных еще на этапе следствия. Не заметила нарушений и прокуратура Тюменской области. Выигранные дела в арбитражном суде города Тюмени тоже не являются, по мнению судьи, преюдицией. Потерпевшим, оказывается, может быть физическое лицо, не являвшееся даже участником общества, которому якобы причинен ущерб. Непонятен способ определения ущерба, нанесенного Сорогину. В основу подсчетов положено заключение специалиста (не эксперта), которого даже не предупредили об ответственности за заведомо ложный вывод.

Генеральная прокуратура увидела нарушения

На нарушения обратила внимание Генеральная прокуратура РФ. В своем письме в прокуратуру Тюменской области начальник отдела управления по обеспечению участия прокуроров в кассационной и надзорной стадиях уголовного судопроизводства Алексей Горохов пишет, что размер убытков, причиненных Троцким, определен не на основании экспертизы, а на основании заключения специалиста, заказчиком которого выступил потерпевший Сорогин. Им же были представлены копии соглашений о новации, оригиналы которых так никто и не видел. Экспертиза этих документов, как и независимое установление размера убытков, в рамках суда не проводилась. Суд не смутил тот факт, что оригиналов документов нет ни у одной из сторон. Получается, что все потеряли оригиналы, но суд беспрепятственно принял решение по копиям. В заключении эксперта, выполненном ФБУ «Тюменская лаборатория судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ», сказано, что листы внутри одного документов не являются копиями одного договора, что может свидетельствовать о том, что страницы были скопированы из разных документов. Генеральная прокуратура РФ полагает, что это экспертное заключение «может свидетельствовать о недопустимости положенных в основу приговора доказательств» и указывает региональному прокурору на необходимость «вернуться к вопросу законности и обоснованности постановленных в отношении Троцкого М.В. судебных постановлений.

Тюменская прокуратура не отвечает на вопросы Генеральной

В ответ на это письмо заместитель прокурора Тюменской области Александр Шорин заявляет, что нарушений уголовно-процессуального законодательства не имеется. По сути прокуратура округа не отвечает ни на один вопрос, поставленный Генеральной прокуратурой, ссылаясь на то, что суд принял решение, исходя из совокупности доказательств.

«Отсутствие в материалах дела оригиналов договоров и соглашений о новации не ставит под сомнение доказательственное значение их копий», - пишет заместитель прокурора области Александр Шорин.

Почему не ставит под сомнение? Разве копия не может быть смонтированным документом, тем более, когда есть ряд объективных факторов, об этом свидетельствующих.

Пока прокуратура округа проводила такую проверку по заданию Генеральной прокуратуры РФ, Арбитражный суд Тюменской области объявил Михаила Троцкого банкротом.

Компания «Зуммер» изначально была целью оппонентов Троцкого. Еще до решения уголовного суда, Сорогин перепродал право истребования долга, как будто заранее знал о предстоящем решении. Полмиллиарда Сорогин продал меньше чем за сто тысяч рублей. Таким образом, решение суда, фактически позволило осуществить узаконенный захват чужой собственности.

Однако накануне 8 марта, тот же, судья, что и присудил Троцкому долг в полмиллиарда, удовлетворил иск об оспаривании передачи права требования долга.

Отмена судебных решений

Результаты экспертиз на стороне Троцкого – совокупность доказательств все больше свидетельствует о том, что суд был введен в заблуждение. По факту предоставления подложных доказательств в суде возбудят уголовное дело, которое в последствии приведет к отмене приговора против Троцкого. Только бюрократическая машина в этот раз вертится медленно – не в пользу владельца провайдера. К моменту, когда все обстоятельства дела на полмиллиарда станут известны, у Троцкого уже могут отнять компанию. Однако механизмы общественного контроля, предложенные региональным Центром общественных процедур «Бизнес против коррупции», могут обеспечить прозрачность внешнего управления. В таком случае уральский бизнесмен потеряет огромные деньги, но сумеет сохранить компанию, которая первой провела интернет за полярным кругом.