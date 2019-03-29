Арктика: кто готовит северные кадры

Разговор о профессиях, востребованных в Арктике. Приводим ключевые высказывания наших спикеров.

Елена Кудряшова - ректор Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова, доктор философских наук, профессор, действительный член Российской академии естественных наук: «В освоении Арктики перед нами стоит ряд задач. Одна из них - создание системы образования, обеспечивающей текущие и перспективные кадровые потребности развития арктической зоны. Для подготовки специалистов в Арктике важно вырабатывать экологическое мышление, системное мышление, проектное управление, плюс навыки работы в условиях неопределенности, программирование, работа с робототехникой, искусственным интеллектом и, конечно, межотраслевую коммуникацию.

Мы выделили ряд наиболее перспективных профессий для арктического региона: специалист по строительству сооружений в условиях таяния вечной мерзлоты, специалист по управлению транспортными потоками с учетом погодной, ледовой и айсберговой обстановки, специалист по развитию системы комплексной безопасности арктического судоходства, специалист по разработке шельфовых месторождений в условиях Арктике, специалист по подводной добыче и транспортировке углеводородного сырья, специалист по телемедицине, специалист по морским беспилотным технологиям, полярный эколог. Понятно, что все это требует системы профессиональной квалификации, развития компетенций, связанных с междисциплинарным характером всех этих арктических проектов, ну и, конечно, сетевое обучение.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В нашем вузе самые конкурсные – это специальности, связанные с подготовкой специалистов для добычи углеводородного сырья, для судоходства, для судостроения морской и арктической техники, для строительства в сложных климатических условиях. Ну и, конечно, для обеспечения здоровья человека и адаптации человеческого организма в северных широтах.

Интересной темой, связанной с новыми технологиями подготовки специалистов, являются экспедиции. Приятно, что «Комсомольская правда» является одним из лидеров этого большого направления - уже больше 20 лет существуют экспедиции «Комсомолки». У нас есть уникальный проект – Арктический плавучий университет, который мы организуем совместно с Росгидрометом, Минприроды и Русским географическим обществом. Уже прошло 10 экспедиций - они уникальные, межотраслевые, межпредметные и интернациональные.

Уникальность состоит в том, что здесь и образовательные программы, и исследовательские проекты, и совместная работа ученых и студентов, молодых исследователей. Кстати, инициатором создания Ассоциации Консорциума плавучих университетов как раз является «Комсомолка».

Ассоциация создана в прошлом году и в нее также вошли плавучие университеты Северо-Восточного федерального университета, полярная экспедиция «Картеш», плавучий университет МГУ и многие другие. В этом году у нас состоятся две экспедиции: одна – международная, на Шпицберген (в рамках государственной задачи по усилению позиций России на Шпицбергене). И вторая – в рамках большой экспедиции «Трансарктика-2019», о которой заявил глава правительства Дмитрий Медведев».

Никита Анисимов - ректор Дальневосточного федерального университета: «Университеты - это, прежде всего, те институты развития, которые формируют будущее на много десятилетий вперед: студенты, которые учатся у нас сейчас, будут развивать экономику России через 15-20 лет. Поэтому помимо линейной задачи, мне кажется, очень важно не забывать, что подготовка кадров для Арктики и для Дальнего Востока – это все-таки освоение практически последних не освоенных человеком территорий на планете. И ресурс, который есть сейчас у нашей страны – я имею в виду Арктику - это ресурс, который мы должны правильно использовать не только в разрезе добычи углеводородов и сырья. Также мы должны понимать, что огромное количество государств сейчас очень внимательно смотрят на то, чтобы получить к этому ресурсу доступ (например, что делает Сингапур в Арктическом совете?..).

Фото: Иван МАКЕЕВ

В начале этой неделе наша студенческая команда Дальневосточного федерального университета заняла первое место на чемпионате Азии по подводной робототехнике - это технология, которой мы будем обладать для освоения месторождений, в том числе на Арктическом шельфе.

Таким образом, одна из задач, стоящих перед университетами, – сформировать поколение научно-исследовательской молодежи, экспертов и профессионалов, которые уверенно будут понимать, как им отстаивать Российскую Федерацию.

Поэтому помимо подготовки специалистов мы должны выстраивать общую, согласованную между всеми нами, стратегию России в этом регионе».

Владимир Мельников - руководитель сектора криогенных, биологических и информационных ресурсов Арктики ТюмГУ, академик РАН: «Я представляю университет и Институт криосферы Земли, который каждое лето проводил в Арктике, поэтому у нас накоплены колоссальные материалы по изменчивости состояния арктических сред.

Вы знаете, что самый большой ресурс любой страны – это территория. У нас территория такова, что все нам завидуют, потому что она буквально напичкана огромным количеством дорогостоящих ресурсов, поэтому все рвутся в Арктику, даже не имея с ней никаких границ.

Особенность этой территории заключается в том, что две трети ее площади занято мерзлотой, состояние которой изменяется в соответствии с изменениями климата. Эти изменения в основном зависят от того, сколько льда протаяло. Можно сказать, что процесс этой изменчивости непрерывный и с практической точки зрения бывает очень опасным. Так вот, сейчас снова наступает цикл потепления Арктики.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В основном сейчас мы занимаемся изучением Ямала, Гыдана - этой частью арктической зоны. Больше всего потепление задело широту Полярного круга, на котором находятся Салехард, Лабытнанги, Уренгой, Надым. Там протаивание произошло настолько катастрофически, что сейчас нужно срочно создавать мерзлотные команды и проверять, в каком состоянии фундаменты домов в этих городах. Вы помните, что случилось еще в советское время с норильскими домами? Около 300 штук рухнуло. Почему? Не по вине климата, а по вине человека. Там была всегда мерзлотная служба и следила за тем, чтобы тепло из зданий не уходило в почву. Так вот, пришел новый мэр, закрыл службу, закрыл проветриваемые подполья, которые выносили теплую энергию оттуда, все тепло от зданий пошло в мерзлоту, и сваи не выдержали. Я не исключаю, что многие здания в связи с нашей очень слабой проектной работой находятся сейчас в опасном положении. Поэтому надо срочно восстанавливать мерзлотные службы и следить за состоянием сооружений.

Наши арктические территории требуют постоянного мониторинга, но обладая таким богатством, как Арктика, мы тем не менее не имеем ни одного закона об этой экологически опасной территории с мерзлотой».

Георгий Тихомиров - профессор, зам. директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ: «Есть одна тема, в которой Россия добилась очень хороших результатов, но она, на мой взгляд, недостаточно освещается в прессе. Это тема атома в Арктике – в частности, атомный ледокольный флот, который действует и развивается. Потому что сегодня у нас на верфях строится 3 ледокола нового класса, один из которых будет запущен в эксплуатацию в этом или в следующем году. Реализуется уникальный проект, связанный с плавучей атомной станцией «Академик Ломоносов», который тоже уже сегодня прошел физпуск, и в скором времени произойдет подключение к сети и замещение Билибинской атомной электростанции на Чукотке.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Это очень важное событие и каждый шаг в этом направлении желательно отслеживать и популяризировать. Поэтому создание общественного мнения, привлечение внимания к этим территориям – одна из задач Арктического форума. Как и привлечение студентов - коллеги знают, как трудно завлечь студентов на специальности, связанные с севером.

Энергия в Арктике обязана быть. И она должна быть экологична, надежна и автономна. Все это может быть достигнуто с помощью новых проектов маленьких атомных реакторов, каких-то установок, связанных с возобновляемыми источниками энергии – возможно, комбинация этих вещей.

Вторая тема, где МИФИ обязан быть - это Новая Земля: полигон и испытания. Мы часто боимся вспоминать об этих страницах нашей истории, но на мой взгляд, там заключено величие России.

МИФИ готовит специалистов для мирного (и не только мирного) использования атомной энергии, и эта энергия должна быть в Арктике безопасной, правильной и надежной».