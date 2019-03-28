Молодая жена обнародовала "постельное" фото с Дибровым

Полина Диброва опубликовала пикантное фото. Многодетная мама сделала селфи из одной постели с Дмитрием Дибровым.

В настоящее время супруги наслаждаются обществом друг друга в солнечной Италии. Полина и Дмитрий улетели на отдых в Тоскану, чтобы отметить памятную дату - 10 лет со дня свадьбы. Жена 59-летнего шоумена то и дело публикует в блоге снимки на фоне местных пейзажей, а также восторгается местной кухней.

"У нас сегодня ровно 10 лет. Просыпаемся в одном месте, едим одну еду, смотрим в одном направлении. Даже не верится, треть своей жизни я с этим человеком. Я герой, влюбленный герой. 28 марта 2009 года мы стали мужем и женой в Тверском загсе Москвы", - подписала снимок 30-летняя Полина Диброва.

polinadibrova Полина счастлива с Дмитрием вот уже десять лет

Романтичные строки многодетная мама на этот раз сопроводила весьма интимными снимками. На фото Дибровы лежат в кровати. Дмитрий, судя по всему, еще спит, а вот его молодая жена - ранняя пташка.

Подписчики принялись на все лады поздравлять пару, однако некоторые отметили, что столь откровенные кадры не стоит выставлять на всеобщее обозрение. Впрочем, позитивных комментариев оказалось гораздо больше.

Дмитрий Дибров женился на юной Полине 28 марта 2009 года. Ему тогда было 49 лет, а ей всего 19. У известного ловеласа за плечами было три неудачных брака. По этому поводу он жаловался, что никак не встретит девушку своей мечты.

polinadibrova Дибров без ума от молодой жены

С первой женой Эльвирой Дмитрий Дибров официально прожил три года. В этом браке у телеведущего родился сын Денис, которому сейчас 33 года. Следующий брак Диброва продлился семь лет. Вторая супруга Ольга родила телеведущему дочь Ладу, которой сейчас 29 лет. В третий раз Дибров женился на девушке из Ростова-на-Дону по имени Александра Шевченко. Телеведущий был старше избранницы на 26 лет. Третий брак Дмитрия просуществовал всего меньше года.

А вот в четвертый раз телеведущий женился на Полине Наградовой. Именно с ней он обрел истинное счастье. У Дмитрия и Полины подрастают трое прекрасных сыновей - Александр, Федор и Илья.