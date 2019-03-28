2019-03-28T19:28:03+03:00
Спорт

Сын Филиппа Киркорова стал футболистом

Шестилетний Мартин поступил в BAR A Academy, похвастался известный певец
Сергей КИРИЛЛОВ
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Мартин - младший из детей Киркорова.Мартин - младший из детей Киркорова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Известный певец в своем Инстаграм опубликовал фото вместе со своим сыном Мартином, который облачен в футбольную форму.

«Отличная новость! Мартин поступил в BARÇA Academy! И теперь мы начинающие футболисты!»

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Отличная новость Мартин поступил в BAR A Academy !
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Напомним, что Мартин - младший из детей Киркорова, рожденных от суррогатной матери, ему сейчас 6 лет. Старшей Алле-Виктории 7 лет.

Академия «Барселоны» в Москве работает по двум адресам. Кстати, на фото рядом с Киркоровыми технический директор BARCA Academy Moscow Жорди Гратакос. Всеге же Академия «Барсы» имеет 40 филиалов в 40 странах мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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