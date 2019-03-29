2019-03-29T01:05:39+03:00
Woman

Отомстить или простить?

Стоит ли наказывать мужа-изменщика или лучше взять и просто стать счастливой?
Ирина ФАЛЬКАО
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Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧРис.: Катерина МАРТИНОВИЧ
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Коллега Оля разводится с мужем после 16 лет совместной жизни. Ничего необычного, классика отношений - тот изменил ей с соседкой. Не слишком молодой, не слишком красивой, но весьма бойкой барышней из подъезда номер шесть.

Подвели носки на диване

Возможно, Оля бы еще долго не знала об адюльтере, но соседка была известным в районе блогером и все свои приключения в интернет выкладывала. Выложила она и фото Лешкиных носков у нее на диване. Видимо, хотела похвастаться, что не обделена мужским вниманием, но поскольку муж был чужим, раскрывать все карты сразу не стала. Но Оля-то сразу почувствовала неладное.

Именно в этих носках муж в тот день вернулся «с работы». Оля сначала хотела было сохранить хладнокровие, а потом как следует отомстить, но решила не мудрствовать и по старинке закатила истерику.

Муж-изменщик своей вины отрицать не стал, сел на кухне, закрыл лицо ладонями и честно сказал: «Околдовали меня, Оль. Все как в тумане было, быстро, дико... Тут без черной магии точно не обошлось». Оля оторопела от такого поворота событий. А вдруг соседка и впрямь к колдунам обратилась, чтоб ее Лешку заполучить? В «Битве экстрасенсов» и не такое показывали.

- Он мне сначала клялся, что не виноват, на коленях стоял, напоминал, что я обещала с ним и в рай и в ад... - всхлипывала Оля. - Насчет ада, конечно, не знаю, но на все фильмы с его любимым Гошей Куценко мы вместе ходили. А это, я вам скажу, еще то испытание!

Переспать с его любовницей - и все дела!

Но вскоре благоверный оказался у соседки снова, отмечал ее день рождения - и это уже знали все вокруг.

Машину адюльтера было уже не остановить, и Олино желание жестоко отомстить - тоже.

- Я сначала хотела облить краской его машину, - призналась коллега. - Но потом вспомнила, что она на меня оформлена, мне же ее перекрашивать придется. Хотела еще подсыпать ему слабительного в утренний кофе, чтобы он тоже понял, что значит оказаться в неловком положении. Еще думала создать от его имени аккаунт на сайте знакомств извращенцев, чтобы ему по телефону разные непотребства предлагали... Но все это было мелко и жалко. А душа требовала чего-то глобального.

Ольга чувствовала себя, как героиня Умы Турман в фильме «Убить Билла», как обманутая супругом Агата Кристи. Она прослушала все песни о разбитом сердце и принялась искать совета на специальных женских форумах. Подруги по несчастью, не стесняясь, советовали Оле переспать с его лучшим другом, мол, это самая жестокая месть. Оля с ужасом представляла себя в объятиях лучшего друга Леши -

Сереги Рыжкова, стокилограммового лифтера в грязном комбинезоне, и с трудом подавляла рвотный рефлекс. Нашла она и совет одного известного психолога, который на голубом глазу предлагал пойти ва-банк и переспать... с самой разлучницей, а затем хладнокровно ее бросить. Уверял, что такой способ мести ударит одновременно по обоим обидчикам.

- Хорошо давать советы, когда ты психолог, - возмущалась Оля. - А мне потом всю жизнь ходить по району с клеймом порочной бисексуалки, которая тронулась умом на старости лет.

Счастье - лучший вид мести

Оля, казалось, перебрала все известные человечеству варианты и даже подумывала подать на развод, оставить детей с Лешкой и уехать в Индию паломницей. Дети быстро превратят жизнь новой мужниной зазнобы в ад, думала она, а он наконец-то поймет, что такое ответственность.

Через месяц тщетных попыток унизить и растоптать изменщика коллега сначала пришла в себя, а потом пришла в небольшой ресторан с подругой. За соседним столиком сидела пара симпатичных мужчин. Один из них пригласил Олю на медленный танец, разговорились. Оказалось, жил незнакомец совсем рядом с Олиным домом.

- Если вы свободны, может, увидимся завтра после работы? - предложил он.

Через месяц Олины глаза вновь засияли лучами любви, прическа обновилась, осанка улучшилась. Она опять почувствовала себя молодой, желанной и счастливой. Эти перемены в жене быстро заметил Леша и завалил Олю вопросами: «Что случилось?», «Ты что, вообще не страдаешь?», «Быстро же ты родного мужа забыла!», «Кто он?»

И хотя их бракоразводный процесс был уже почти завершен, Лешу словно подменили. Он больше не задерживался с работы, приглашал жену в кафе и кино, покупал цветы... А Оля лишь посмеивалась и изображала героиню фильма «Любовь и голуби», отвечая: «Не пой-ду!» Она говорит, что совершенно случайно открыла лучший вид мести.

* * *

- Если хочешь отомстить изменщику, покажи ему, что можешь быть счастлива без него. Такого никто не потерпит.

А на вопрос, простит ли она Лешку или все же разведется, Оля честно отвечает, что даст ему еще один шанс. Но не только из-за детей и сожаления о прожитых вместе годах. Просто очень хочет отомстить разлучнице-соседке. Пусть и она видит, как они с Лешей счастливы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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