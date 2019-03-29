Новостройки Москвы для программы реновации Театр во дворе и пляж на крыше

Для программы реновации столичные архитекторы придумывают не просто стандартные коробки новостроек, а целые жилые комплексы с необычным дизайном и полезными услугами. Снаружи дома удивят многих. А сами квартиры в них будут хотя и с расширенной площадью, но типовые. Часть из них станут выдавать бесплатно жителям сносимых хрущевок. Остальные смогут купить все желающие, в том числе и переселенцы. Мы узнали, какими новостройками пополнится Москва во время реновации.

На западе столицы к 2021 году построят жилой комплекс с лесопарком, качелями и смотровой площадкой. Фото: stroi.mos.ru

Раменки

На западе столицы к 2021 году построят жилой комплекс с лесопарком, качелями и смотровой площадкой. Здесь будет три многоэтажных дома разной высоты в форме трилистников. При благоустройстве дворы сделают похожими на сады и парки Нью-Йорка, Пекина и Шанхая. Везде выложат ковер из трав и высадят деревья. Около домов появятся прогулочные тропы, детские площадки, места для отдыха, беседки. Закольцованная смотровая площадка свяжет двор и жилые здания. Под ней разместят качели. На крыше одного из корпусов обустроят зеленую площадку с газонами, скамейками, лежаками и зонтиками от солнца.

Коммунарка

В Новой Москве обустроят жилой квартал с парком на 10 гектаров в скандинавском стиле. В центре между домами устроят водоем, похожий на горный ручей в Скандинавии. На набережной проложат прогулочные дорожки. Через «ручей» перекинут небольшой арочный «мост троллей». Конструкция из прочного металла будет обшита деревянными рейками в скандинавском дизайне. Ночью на ограждении моста станут включать подсветку.

На северо-западе вырастет «Театральный квартал» из четырех жилых башен. Фото: krost.ru

Щукино

На северо-западе вырастет «Театральный квартал» из четырех жилых башен. Общая площадь комплекса - 71 тысяча квадратных метров. Здания построят в сталинском стиле - с обелисками на крышах, окнами с эркерами, колоннами в вестибюлях у входа, просторными квартирами с высокими потолками.

Каждую высотку назовут в честь известных советских архитекторов, работавших в Москве в 30 - 40-е годы прошлого века. В корпусах «Щусев» и «Жолтовский» квартиры площадью от 30 до 130 метров выставят в свободную продажу. Еще один дом станет клубным, с апартаментами. А в корпусе «Фомин» площадью 13 тысяч квадратов поселятся жители из сносимых по программе реновации домов. В нем будет 227 квартир, каждая от 40 до 82 квадратных метров. Рядом появится детсад, а также культурный центр с театром. Вокруг домов устроят закрытые от посторонних дворы с ландшафтным озеленением. Под жилым комплексом откроют подземный двухуровневый паркинг на 420 машино-мест. Первые этажи всех зданий отдадут под магазины, кафе и бюро бытовых услуг.