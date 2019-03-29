2019-03-29T01:15:33+03:00
Общество

Новостройки Москвы для программы реновации Театр во дворе и пляж на крыше

В необычные дома переедут жители сносимых хрущевок
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
В Новой Москве обустроят жилой квартал с парком на 10 гектаров в скандинавском стиле. Фото: stroi.mos.ruВ Новой Москве обустроят жилой квартал с парком на 10 гектаров в скандинавском стиле. Фото: stroi.mos.ru
Изменить размер текста:

Для программы реновации столичные архитекторы придумывают не просто стандартные коробки новостроек, а целые жилые комплексы с необычным дизайном и полезными услугами. Снаружи дома удивят многих. А сами квартиры в них будут хотя и с расширенной площадью, но типовые. Часть из них станут выдавать бесплатно жителям сносимых хрущевок. Остальные смогут купить все желающие, в том числе и переселенцы. Мы узнали, какими новостройками пополнится Москва во время реновации.

На западе столицы к 2021 году построят жилой комплекс с лесопарком, качелями и смотровой площадкой. Фото: stroi.mos.ru

На западе столицы к 2021 году построят жилой комплекс с лесопарком, качелями и смотровой площадкой. Фото: stroi.mos.ru

Раменки

На западе столицы к 2021 году построят жилой комплекс с лесопарком, качелями и смотровой площадкой. Здесь будет три многоэтажных дома разной высоты в форме трилистников. При благоустройстве дворы сделают похожими на сады и парки Нью-Йорка, Пекина и Шанхая. Везде выложат ковер из трав и высадят деревья. Около домов появятся прогулочные тропы, детские площадки, места для отдыха, беседки. Закольцованная смотровая площадка свяжет двор и жилые здания. Под ней разместят качели. На крыше одного из корпусов обустроят зеленую площадку с газонами, скамейками, лежаками и зонтиками от солнца.

Коммунарка

В Новой Москве обустроят жилой квартал с парком на 10 гектаров в скандинавском стиле. В центре между домами устроят водоем, похожий на горный ручей в Скандинавии. На набережной проложат прогулочные дорожки. Через «ручей» перекинут небольшой арочный «мост троллей». Конструкция из прочного металла будет обшита деревянными рейками в скандинавском дизайне. Ночью на ограждении моста станут включать подсветку.

На северо-западе вырастет «Театральный квартал» из четырех жилых башен. Фото: krost.ru

На северо-западе вырастет «Театральный квартал» из четырех жилых башен. Фото: krost.ru

Щукино

На северо-западе вырастет «Театральный квартал» из четырех жилых башен. Общая площадь комплекса - 71 тысяча квадратных метров. Здания построят в сталинском стиле - с обелисками на крышах, окнами с эркерами, колоннами в вестибюлях у входа, просторными квартирами с высокими потолками.

Каждую высотку назовут в честь известных советских архитекторов, работавших в Москве в 30 - 40-е годы прошлого века. В корпусах «Щусев» и «Жолтовский» квартиры площадью от 30 до 130 метров выставят в свободную продажу. Еще один дом станет клубным, с апартаментами. А в корпусе «Фомин» площадью 13 тысяч квадратов поселятся жители из сносимых по программе реновации домов. В нем будет 227 квартир, каждая от 40 до 82 квадратных метров. Рядом появится детсад, а также культурный центр с театром. Вокруг домов устроят закрытые от посторонних дворы с ландшафтным озеленением. Под жилым комплексом откроют подземный двухуровневый паркинг на 420 машино-мест. Первые этажи всех зданий отдадут под магазины, кафе и бюро бытовых услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Все хотят денег и секса»: откровения телефонного продавца о торговле успехом и счастливой любовью по сходной цене
Поговорили с продавщицей билетов на тренинги о том, чего хотят покупатели, и как убедить их, что за 20 тыс рублей можно купить любовь олигарха или найти секрет быстрого обогащения
Улетная любовь Михаила Абызова: как самая красивая стюардесса России Валентина Григорьева угодила в райскую жизнь
Как рассказывала сама экс-стюардесса, министр-миллионер влюбился в нее просто увидев фото. Найти телефон понравившейся девушки не составило для влиятельного бизнесмена никакого труда
Новости 24
Главной причиной гибели MH-17 стало то, что Украина не закрыла небо над Донбассом
Турецких помидоров на российских прилавках может стать втрое больше
Британский парламент 29 марта проголосует по Brexit без политдекларации
Украинского бизнесмена Коломойского внесли в базу "Миротворца"
НАТО продлили мандат генсека Столтенберга до 2022 года
В акваторию Черного моря вошли боевые корабли НАТО
Дмитрий Медведев приостановил объединение Александринского театра и Театра имени Волкова
В Венесуэле на 15 лет запретили Гуаидо занимать любые государственные должности
Украинские СМИ заявили, что Зеленский не задекларировал свою виллу в Италии
Басманный суд в Москве отправил под домашний арест экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
На территории МГУ постоят технопарк, стоимостью 110 млрд рублей
Экс-губернатор Хабаровского края отрицает свою вину в Басманном суде
Закупаемые Бельгией американские истребители F-35 подвергают опасности жизнь экипажа
На $4,6 миллиарда увеличились международные резервы России за прошедшую неделю
Активисты США и стран Латинской Америки заявили о необходимости освободить Вышинского
"Газпром" приобретет активы "Кыргызнефтегаза"