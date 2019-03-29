2019-03-29T01:42:35+03:00
Общество

В зоне половодья этой весной могут оказаться 106 подмосковных сел и деревень

После потепления в разных районах начали вскрываться ото льда реки
Александр РОГОЗА@rogozavr
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В зоне половодья этой весной могут оказаться 106 подмосковных сел и деревеньВ зоне половодья этой весной могут оказаться 106 подмосковных сел и деревеньФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дневные температуры в столичном регионе поползли вверх. В эти выходные в Москве и вовсе обещают резкий скачок - до +10. В городе снега почти нет - часть растаяла, часть вывезли на переплавку коммунальщики. А вот за городом и поля еще стоят белыми, и в лесах снега полно, да и реки начали вскрываться буквально несколько дней назад. Так, местные жители рассказали «КП», что в Кашире лед на Оке уже потихоньку тронулся, а вот в Коломне та же Ока пока не вскрылась, но трещины уже появляются. Этот процесс растянется на неделю-полторы. Чем выше температура, тем стремительнее таяние.

- Во время нынешнего паводка в зонах подтопления ориентировочно могут оказаться 106 населенных пунктов в 30 муниципалитетах (см. карту). Это около 5 тысяч домов и 12 тысяч жителей, - рассказывает «КП» Анатолий Арлюк, замначальника гражданской обороны и защиты населения, начальник отдела мероприятий предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС по Московской области.

По словам Арлюка, за сложными участками идет наблюдение через космическую фотосъемку. А уровень подъема воды фиксируют на гидрологических постах Росгидромета. Таких в Подмосковье 34 штуки - на крупных реках.

Пока, как говорят специалисты, никаких оснований для паники нет. Запасы воды в виде снега и льда на подмосковных реках в пределах ежегодной нормы. Никакого Армагеддона ждать не стоит. В нынешнем году в зоне прогнозируемого подтопления только один автомобильный мост - на реке Вобля недалеко от поселка городского типа Белоомут в городском округе Луховицы. Мост, можно сказать, стратегический. Если его подтопит, объезжать вкруголя - это без малого 120 километров.

- В случае возможного подтопления, - отмечает полковник МЧС Арлюк, - здесь будет использоваться плавающий транспортер (это такая гусеничная машина, которая предназначена для перевозки спецтранспорта через водоемы, в нее, например, запросто помещается средний грузовик. - Авт.). С ее помощью можно будет переправлять автомобили. А для перевозки населения через затопленные дороги в районе будут дежурить автомобили повышенной проходимости.

В МЧС заранее сформировали группировку сил своевременного реагирования. В нее входят 46 тысяч человек (в том числе 3,3 тыс. сотрудников ведомства), 8,8 тысячи единиц техники, 303 лодки и прочие плавающие средства.

Места возможных подтоплений

Места возможных подтоплений

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Волна на Заречной улице

В последние годы в Подмосковье обходилось без больших паводковых ЧП. Правда, весну 2012 года многие жители небольших сел в Луховицком районе вспоминают с содроганием. Тогда в середине апреля широко разлилась Ока с притоками. Самая сложная ситуация получилась в окрестностях деревни Берхино, которая стоит на небольшом возвышении. Река Осетр (правый приток Оки) вышла из берегов, на некоторых участках уровень воды поднялся до двух метров! За несколько часов под водой скрылся единственный мост, ведущий из Берхино по Заречной улице на Большую землю. На «острове» с домами оказалась почти половина местного населения - около двадцати человек. Добраться на обычных авто до островитян было невозможно, дороги тоже подтопило (в некоторых местах ширина разливов достигала 200 - 300 метров), поэтому местных жителей эвакуировали на плавающих армейских транспортерах. Спустя несколько дней вода ушла.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С Пахрой и Десной в Новой Москве все в порядке

Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на днях сообщил, что территории Новой Москвы к половодью готовы. В Троицком и Новомосковском административных округах текут реки Пахра и Десна, по их берегам находятся десятки населенных пунктов различной величины. По словам Бирюкова, специалисты постоянно мониторят состояние плотин в ТиНАО.

- С момента присоединения к Москве новых округов на их территории не произошло никаких природных чрезвычайных ситуаций, - отметил заммэра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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