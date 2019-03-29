2019-03-29T13:18:34+03:00
Звезды

Это была не измена: Кети Топурия назвала истинные причины расставания с Гуфом

Роман, начинавшийся так красиво, ничем не закончился
Ольга АНТОНОВА
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Архивный снимок - Кети Топурия и Гуф.Архивный снимок - Кети Топурия и Гуф.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Это была история любви, по мотивам которой можно было снять голливудский фильм: застуканные в аэропорту после отпуска вместе Гуф и Топурия, скандал в прессе, развод с мужем, потом наркозависимости рэпера, которого как могла спасала солистка A Studio, признание в соцсетях друг другу в любви. Но не случилось. После двух лет отношений пара тихо рассталась и только сейчас начинает лаконично комментировать причины, почему это случилось.

Так, основной версией, которой придерживались СМИ, была измена рэпера Топурии с молодой фанаткой из Екатеринбурга, о которой потом музыкант сильно жалел. Гуф не раз заявлял, что страдает и тоскует без Топурии и считает, что она является самой лучшей женщиной в его жизни, а найти кого-то достойнее он не сможет. После этого поклонники стали писать певице в Сети и просить ее простить Гуфа.

К слову, недавно Топурия дала интервью для YouTube-шоу Марии Мельниковой и назвала истинные причины расставания с рэпером. Как оказалось, они перестали быть парой вовсе не из-за измены Гуфа.

«Почему мы разошлись? Потому что у нас разный образ жизни. Как мы ни пытались сделать общий союз, у нас все равно не получилось. К сожалению. Но любила я его очень сильно», — призналась Топурия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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