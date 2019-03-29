Объем талии и бедер как в 20: 47-летняя Клаудия Шиффер сохраняет фигуру благодаря «диете супер-пять»

Одна из главных фавориток «золотой пятерки» топ-моделей 90-х Клаудия Шиффер, похоже, не собирает сдавать свои позиции и каждым своим выходом в свет дает понять, что и в 47 лет даст фору любой Беллы Хадид. И действительно, недавно появившийся в вечернем шоу английского телевидения манекенщица призналась, что ее параметры такие же как и 27 лет назад. Вес около 56-57 кг, обхват груди- 94 см, обхват талии – 61 см, обхват бедер: 91,5 см и все это при росте – 180 см: тростинка, да и только! Но как? – спросите вы. Все благодаря интенсивным занятиям спортом и очень четко выстроенному графику питания. Во-первых, ежедневно немецкая красавица пробходит от 7 до 10 км, (ходьбу модель уважает больше, чем бег) а уже днем или вечером ее ждет тренажерный зал или занятия пилатесом. Скидки не делаются ни на загруженный день, ни на перелеты и работу: спорт – это святое!

claudiaschiffer In great company at The Women on View exhibition @galerie36 Berlin @ellenvonunwerth

Кроме того, Клаудия еще в молодости началась придерживаться диеты «супер пять» или «Пять +». Согласно ней, калораж дня не должен превышать 1200. При этом раз в неделю разрешается читмил. Поскольку чистые и органические продукты не содержат токсичных и вредных химических веществ, модель предпочитает употреблять именно их. Шиффер уважает зеленые и листовые овощи, поэтому они есть в ее рационе всегда. В день читтинга она может съесть шоколад, печенье, выпить молочный коктейль. Вот как выглядит ее меню в диете "5+":

Завтрак – Мюсли с проросшими семенами и натуральным йогуртом без добавок + фрукты

Обед – Суп + салат из овощей

Ужин – Салат с курицей или салат с тунцом

Суть диеты "5+" в том, что в ней нет перекусов, только четкие приемы пищи 3 раза в день: по два небольших блюда утром и в обед, одно - вечером. Всего 5 блюд с общей питательной ценностью в 1200 ккал. Клаудия считает, что голодные диеты вредят метаболизму. Вместо того, чтобы следовать таким планам, она составляет сбалансированный план питания. Клаудия ест фрукты и овощи до полудня, когда ее метаболизм работает лучше всего. Однако, после четырех вечера, она употребляет в основном воду и низкокалорийные продукты. Помимо чистой воды, она также выпивает около одного литра зеленого и травяного чая в день. Оба напитка, как она считает, очищают тело, помогают ее коже оставаться чистой и сияющей. Она также выпивает один или два стакана воды, за полчаса до еды, которая действительно сокращает размер порции.

claudiaschiffer Merry Xmas everyone! X