Анна Курникова в бикини зажигательно станцевала на крыше небоскреба

Анна Курникова давно оставила спортивную карьеру, променяв теннисный корт на дом, любящего мужа Энрике Иглесиаса и двоих очаровательных детей. Но подтянутой форме русской красавицы можно только позавидовать — что Анна в очередной раз и доказала, опубликовав в Инстаграме зажигательное видео. В коротком видеоролике Курникова в бикини танцует на столе, демонстрируя длинные ноги и стройное тело.

Судя по всему, станцевать Анна решила во время фотосессии для очередного глянцевого журнала. Еще более эффектным танец звезды кортов делает антураж: съемки проходили на крыше небоскреба. Спортсменка ритмично двигается под музыку, стоя на столе в серебристых босоножках на высоких каблуках. Анна никак не прокомментировала опубликованный ею видеоролик и просто сопроводила его парой смайликов и сердечками.

annakournikova Анна Куриноква танцует на столе

Неудивительно, что Энрике Иглесиас во всех интервью не устает признаваться в любви своей спутнице жизни - Анна действительно редкая красавица и, как выяснилось, очень заботливая мама. В декабре 2017 года Курникова родила близнецов: девочку Люси и мальчика Нико. С тех пор вся жизнь Энрике и Анны крутится вокруг их обожаемых двойняшек. Супруги нечасто делятся в Инстаграме снимками детей, однако уже заметно, что полуторагодовалые малыши совсем разные, и каждый со своим характером. Девочка растет похожей на Анну – она нежная блондинка. Малыш Нико же копия отца – он темноволосый и черноглазый.

Энрике не раз подчеркивал: единственное, что его сейчас волнует — это Анна и дети. Рождение близнецов сильно изменило артиста.

- Мне нравится моя новая жизнь, - утверждает Энрике. - Сейчас, когда я работаю на студии, и время подходит к восьми вечера, я спешу домой. Меня тянет скорее увидеть жену, детей, узнать, чем они занимались весь день. Больше меня в этот момент не волнует ничего.

В обычной жизни Анна предпочитает танцевать в трениках и футболке с сыном или дочкой на руках. Фото: Инстаграм.

Русская теннисистка и испанский певец познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape. С тех пор пара не расстается. Об их отношениях ходят противоречивые мнения: официально пара так и не скрепила свои отношения, однако многие поклонники уверены, что 37-летняя Курникова и 43-летний Иглесиас уже давно тайно обвенчались. Хотя сам артист уверяет, что они не женаты:

- Когда вы вместе долгое время, статус отношений ничем не отличается от брака. Мы вместе 17 лет. Какая разница? Я верю в брак, но даже если мы поженимся, то ничего не изменится. Но когда-нибудь я бы хотел сыграть свадьбу, - говорит он.