«Он плохо обращался с ней»: Друзья Леди Гаги рассказали, из-за чего певица рассталась с женихом

В феврале Леди Гага разорвала помолвку со своим агентом, 50-летним Кристианом Карино. Многие подозревали, что 33-летняя певица отменила свадьбу, потому что влюбилась в своего партнера по фильму «Звезда родилась» Брэдли Купера. Однако, по словам друзей, отношения Стефани (настоящее имя Гаги) и ее избранника убило совсем не это. Карино постоянно изводил невесту ревностью, и к концу помолвки она просто устала от его необоснованных подозрений.

- Гага решилась порвать с ним, потому что он был слишком ревнивым. Все время следил за ней, писал ей. Ее друзья его не любили, - рассказал один из приятелей Стефани американскому изданию US Weekly.

Друзья подтвердили, что Карино плохо обращался с певицей во время их двухлетнего романа, и в конце концов ее это достало:

- Она сблизилась с Джереми Реннером после того, как покончила с Карино, - сообщили инсайдеры.

С Кристианом Карино Стефани встречалась с 2017 года.Фото: EAST NEWS

Красавчик Джереми Реннер — герой светских сплетен последних недель: как уверяют американские таблоиды, они с Гагой начали встречаться. Насколько это серьезно, неизвестно — в случае с Леди Гагой никогда не угадаешь. Например, все были абсолютно уверены, что между Гагой и Брэдли Купером самый настоящий роман — уж слишком проникновенно певица и актер исполнили на «Оскаре» песню «Shallow». Между ними разве что искры не летали, настолько влюбленными они выглядели. Но через несколько дней Гага заявила: их с Купером выступление было просто очень хорошей актерской игрой. Артистка, получившая свой первый «Оскар» за снятый Купером фильм «Звезда родилась», прокомментировала слухи о романе с ним в популярном телешоу Джимми Киммела:

- Во-первых, социальные сети — это, откровенно говоря, санузел интернета. Люди увидели любовь, и, догадайтесь, что? Это то, что мы хотели, чтобы вы увидели, - уверяет Гага. - Это песня о любви. «Звезда родилась» - это любовная история. Брэдли выступил режиссером фильма и автором всех музыкальных сцен в том числе. Я знала, что у него было видение того, как это должно выглядеть. Для нас обоих эта связь была очень важна. Когда вы поете песню о любви, вы хотите, чтобы люди это почувствовали, поверили вам.

Многие подозревали, что 33-летняя певица отменила свадьбу, потому что влюбилась в своего партнера по фильму «Звезда родилась» Брэдли Купера.Фото: REUTERS

По словам Гаги, ее отношения с Купером не выходят за рамки рабочих. Певица настаивает, что они с Купером просто одурачили всех, заставив поверить в их любовную историю.

- Я - артистка, и я полагаю, что мы с Брэдли проделали прекрасную работу... обманули вас! - уверяет Гага.

Говорят, сейчас Леди Гага всречается с Джереми Реннером.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С Кристианом Карино Леди Гага встречалась с 2017 года. В ноябре 2017-го западные таблоиды сообщили, что влюбленные планируют пожениться. Карино преподнес своей звездной коллеге кольцо и сделал предложение. Поклонники были удивлены, что Гага дала ему согласие так скоро. Тем более, что еще совсем недавно она была влюблена в другого. В июле 2016 года Леди Гага разорвала помолвку с голливудским актером Тейлором Кинни (он известен по фильмам «Дневники вампира» и «Другая женщина»). Пара обручилась в феврале 2015 года, а всего Тейлор и Гага провели вместе пять лет.