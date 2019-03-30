Академия Михалкова отпраздновала первый юбилей

В конце марта первый юбилей отметила Академия Никиты Михалкова. Это уникальное учебное заведение, целиком и полностью детище прославленного режиссера, - можно сравнить с "Высшими Литературными курсами", но только не для поэтов и переводчиков, а для представителей актерских специальностей. Профессиональные актеры, режиссеры, продюсеры поступают в Академию, чтобы учиться по программе профессиональной переподготовки.

Казалось бы, зачем профессионалам учиться еще раз, но конкурс в Академию - огромен, ведь она дает возможность учиться у лучших педагогов (в числе которых и сам Никита Михалков), и - быть занятым в лучших театральных постановках, на которые сегодня стремится попасть театральная Москва (достаточно вспомнить знаменитые "Метаморфозы", спектакли в уникальной технике на стыке кино и театра, созданные по рассказам Бунина и Чехова).

Празднование мероприятия состоялось в День театра, 27 марта. С пятилетием поздравил своих воспитанников и Академию ее ректор Никита Михалков. В поздравительной телеграмме Михалков отметил, что за прошедшие пять лет курс повышения мастерства смогли пройти более 120 молодых артистов, продюсеров, режиссеров.

С пятилетием поздравил своих воспитанников и Академию ее ректор Никита МихалковФото: предоставлено пресс-службой

"За время обучения наши «академики» встречаются не только с легендарными мастерами театра и кино, мастер-классы для них проводят философы, балетмейстеры, писатели и художники. За год обучения наши ребята имеют возможность увидеть, услышать, прочесть то, что не удавалось раньше, научиться владеть концентрацией, получить новый импульс, прочувствовать то, что Михаил Чехов называл театром «психологического жеста», узнать о том, какой поистине объединяющей силой является атмосфера", - отметил ректор.