Азиза довела до слез жену футболиста Погребняка из-за спора об изменах

Супруга футболиста Павла Погребняка в слезах выбежала во время ток-шоу, посвященному супружеским изменам в звездных семьях. Многодетная мама обиделась на певицу Азизу после того, как звезда 90-х перебила Марию Погребняк и назвала агрессивной.

Пышногрудая блондинка, рыдая практически в голос, покинула студию НТВ. Причиной огорчения жены нападающего клуба "Урал" стали нелицеприятные слова в ее адрес.

mariapoga_ Мария родила Павлу Погребняку троих сыновей

Певица Азиза поспорила с Марией Погребняк, рассуждая на тему, от каких женщин чаще всего уходят мужчины. В какой-то момент дамы начали перебивать друг друга, обе повысили голос, а потом обиделись.

"Я устала от вашей агрессии. Вы очень агрессивная молодая женщина", - заявила 54-летняя Азиза во время эфира программы "Звезды сошлись", ведущими которой являются Лера Кудрявцева и Оскар Кучера.

Услышав обвинение в свой адрес, гламурная супруга футболиста сначала пыталась спорить с артисткой, но потом не выдержала, расплакалась и выбежала из студии. Марии не помешали даже туфли на 15-сантиметровых шпильках и обтягивающее черное платье, обшитое жемчугом.

mariapoga_ Мария Погребняк выбрала для эфира обтягивающее черное платье, обшитое жемчугом, и замшевые туфли на 15-сантиметровых каблуках

"Это невозможно! Бедный мужчина, который будет с ней жить. Кто эта женщина? Почему она такая нервная?", - обратилась к гостям студии удивленная Азиза.

aziza_info Певица Азиза

Исполнительнице хита "Милый мой, твоя улыбка" объяснили, что у Марии Погребняк - крепкая семья. С мужем она знакома со школы. Сейчас пара растит троих детей.

Узнав такие детали, певица предположила, что нервозность Марии идет от того, что женщина "тратит все свои эмоции, все силы на то, чтобы быть самой лучшей, хорошей, любимой" для своего мужа. А он этим пользуется и давит на супругу.

Мария Погребняк разрыдалась из-за Азизы