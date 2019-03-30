«Теперь точно никто замуж не возьмет»: Фото Бузовой в прозрачном белье возмутило Инстаграм

Ольга Бузова вновь лишила поклонников сна и покоя. Поющая телеведущая выложила в Инстаграме новую фотографию, на которой она позирует в полуобнаженном виде. Из одежды на Оле – только прозрачное кружевное боди, абсолютно не скрывающее ее прелестей. Высоко вырезанное по бедрам, оно смотрится не просто сексуально, а откровенно вызывающе.

- Мне подруги говорили не будь дурой, Он с твоим сердцем поиграет, и опять обманет. Но я не верю, что у нас с тобою так будет, И словно бабочка лечу на твоё пламя, - подписала Ольга откровенный снимок.

buzova86 Мне подруги говорили не будь дурой,Он с твоим сердцем поиграет, и опять обманет.

Телеведущая в очередной раз хотела привлечь к себе внимание – и ей это удалось. Правда, получилось не совсем так, как рассчитывала Оля: вместо комплиментов в комментариях посыпались возмущенные отклики. Поклонники считают снимок слишком откровенным и пеняют Бузовой – как можно выкладывать подобное на всеобщее обозрение? Многие уверены: 33-летняя Ольга до сих пор одна именно из-за таких снимков, а еще откровенных костюмов, в которых она выступает на сцене. Мало какой мужчина решится взять замуж женщину, на прелести которой в откровенном виде любуется полстраны.

«Вот теперь точно замуж не возьмут», «Оля, все же видно – ну как не стыдно?», «И правда как бабочка. Только ночная», - пишут фолловеры на страничке звезды.

И, конечно, всем интересно: кто тот таинственный мужчина, которому Ольга посвятила стихотворные строки. Как известно, телеведущая ничего не делает просто так, и если она имитирует на своей странице в Инстаграме сердечные страдания – значит, готовит новый проект. А любой новый проект Ольга, как известно, продвигает своим полуобнаженным телом – за неимением других талантов (вокальные данные не в счет – их просто нет). Комментаторы уверены: мужчины, по которому якобы сохнет Бузова, просто не существует в природе. И в личной жизни певицы, как всегда, полный штиль и черная полоса.