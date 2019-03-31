Александр Овечкин вошел в историю, забросив 50 шайбу в сезоне в НХЛ в восьмой раз

В регулярном чемпионате НХЛ состоялся яркий поединок. "Вашингтон" играл против лучшего клуба этого сезона - "Тампы-Бэй". И добился победы в гостевой игре со счетом 6:3. Главным противостоянием этой встречи была битва двух русских форвардов этих команд - Александра Овечкина ("Вашингтон") и Никиты Кучерова ("Тампа"). И Овечкин в этом споре выиграл, забросив две шайбы против одной у Кучерова.

У "Вашингтона" точными бросками отметились Никлас Бекстрём (8-я и 28-я минуты), Ти Джей Оши (11, 17) и российский форвард Александр Овечкин (55, 57). На счету россиянина Евгения Кузнецова - две голевых передачи, а у Дмитрия Орлова - одна. У "Тампы" шайбы забросили Джей Ти Миллер (38), Тайлер Джонсон (44) и российский нападающий Никита Кучеров (60). А защитник "Молний" Сергачев дважды сделал голевые передачи. А вратарь "Тампы" Василевский отразил 29 бросков из 35.

Александр Овечкин теперь забросил 51 шайбу в сезоне и в восьмой раз в своей заокеанской карьере миновал этот рубеж. Больше только у двух игроков - Уэйна Гретцки и Майка Босси, которые забрасывали 50 шайб за девять сезонов. Всего же у Александра в 78 играх сезона 88 (51+37) набранных очков. Он - лидер среди снайперов, но на 14 месте в списке бомбардиров.

После матча Овечкин поделился впечатлениями от своего очередного достижения:

- Здорово, когда ты в компании с такими легендарными именами. Но готов сказать снова — моя карьера не закончена. У меня есть ещё несколько сезонов, чтобы поиграть. Третий период показал, что мы готовы сражаться, играть в силовую игру. Считаю, с «Тампой» мы сыграли в солидный хоккей. У соперника есть отличные игроки, но мы показали им, кто является обладателем Кубка Стэнли. Мы хотим встретиться с ними на одной из стадий плей-офф. В прошлом году была отличная серия, это будет интересно.

По итогам очередного игрового дня россиянин Александр Овечкин был назван первой звездой дня.

После этой победы "Вашингтон" - третий в Восточной конференции с 102 очками в 79 играх сезона. А вот "Тампа" лидирует - 122 балла после 78 встреч.