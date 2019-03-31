2019-03-31T11:28:29+03:00
Звезды

Басков поздравил Натали с 45-летием

Артист спел для подруги вместе с многотысячным залом [видео]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Именно белокурая красотка Натали написала для Николая Баскова его третью визитную карточку «Николай»Именно белокурая красотка Натали написала для Николая Баскова его третью визитную карточку «Николай»Фото: Личный архив
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Глядя на эту стройную девушку и маму троих детей, сложно поверить, что сегодня исполнительница таких всенародных хитов, как «Ветер с моря дул» и «О, Боже, какой мужчина» певица Натали отмечает 45-летие.

Именно белокурая красотка Натали написала для Николая Баскова его третью визитную карточку «Николай». До этого главными хитами императора сцены считалась «Шарманка» и «Натуральный блондин».

- Коля позвонил, когда я ехала в машине. И сходу предложил написать хит, хотя мы не были знакомы, - вспоминает сегодняшняя именинница.

Натали была в шоке. Мол, сама бы не осмелилась позвонить Николаю с подобным предложением. Поэтому, обомлев, спросила Колю лишь об одном, мол, предложи строчку, которая должна войти в наш будущий хит.

Басков поздравил Натали с 45-летием Фото: Личный Архив

Басков поздравил Натали с 45-летиемФото: Личный Архив

- Я подаю на развод! - не задумываясь придумал начало дуэта Басков.

- Так я 25 лет в счастливом браке! - удивилась певица.

- Какая разница. Я-то в разводе! -засмеялся певец.

Вот так и родилась песня «Николай».

К поздравлению Натали с 45-летием Николай подошел творчески. На концерте в Витебске вместе с многотысячным залом спел хит, написанный любимой блондинкой.

Басков поздравил Натали с 45-летием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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