Басков поздравил Натали с 45-летием.

Глядя на эту стройную девушку и маму троих детей, сложно поверить, что сегодня исполнительница таких всенародных хитов, как «Ветер с моря дул» и «О, Боже, какой мужчина» певица Натали отмечает 45-летие.

Именно белокурая красотка Натали написала для Николая Баскова его третью визитную карточку «Николай». До этого главными хитами императора сцены считалась «Шарманка» и «Натуральный блондин».

- Коля позвонил, когда я ехала в машине. И сходу предложил написать хит, хотя мы не были знакомы, - вспоминает сегодняшняя именинница.

Натали была в шоке. Мол, сама бы не осмелилась позвонить Николаю с подобным предложением. Поэтому, обомлев, спросила Колю лишь об одном, мол, предложи строчку, которая должна войти в наш будущий хит.

Басков поздравил Натали с 45-летиемФото: Личный Архив

- Я подаю на развод! - не задумываясь придумал начало дуэта Басков.

- Так я 25 лет в счастливом браке! - удивилась певица.

- Какая разница. Я-то в разводе! -засмеялся певец.

Вот так и родилась песня «Николай».

К поздравлению Натали с 45-летием Николай подошел творчески. На концерте в Витебске вместе с многотысячным залом спел хит, написанный любимой блондинкой.