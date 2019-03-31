У башен Москва-Сити таксист сбил сотрудника полиции

В столице задержали водителя такси, который сбил инспектора ДПС. Это произошло около 03:00 в ночь на воскресенье, 31 марта, на Тестовской улице - неподалеку от башен Москва-сити.

Таксист устроил мелкое ДТП, на оформление приехал экипаж ДПС, дежуривший неподалеку.

- Инспектор попросил у водителя документы, чтобы внести их в протокол, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - Однако «бомбила» завел мотор и попытался уехать с места аварии. Сотрудники полиции перегородил ему дорогу, требуя прекратить движения. Однако таксист газанул и сбил инспектора.

По словам очевидцев, мужчина пролетел несколько метров и упал, ударившись головой об асфальт. Коллеги вызвали скорую помощь. Сейчас полицейский в больнице с травмой головы и несколькими переломами.

- Водитель задержан и передан органам следствия, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе московского управления ГИБДД.

По информации «КП» задержанный - уроженец одной из республик Средней Азии. Выяснилось, что еще несколько месяцев назад его лишили водительских прав. Но это не мешало ему продолжать работать в одном из столичных таксопарков.