В мусорном баке в Москве нашли енота в клетке

Московские коммунальщики спасли енота, которого кто-то выбросил в мусорку прямо в клетке-переноске. Дело было в Новокосино. Утром в пятницу перепуганного зверька нашли в баке, который готовили к выгрузке в мусоровоз. Дворник услышал шуршание и писк, разгреб верхний слой мусора и увидел мордочку енота.

Животное вытащили. Вызвали МЧС, те - сотрудников столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Специалисты уверены, что это явно не тот случай, когда питомец сбежал от хозяина, живущего в какой-нибудь из здешних многоэтажек. Кто-то сознательно принес енота на мусорку. Прямо в клетке! По словам коммунальщиков, если бы мохнатого малыша во время не заметили и не спасли, его ждала бы мучительная смерть - в современных машинах-мусоровозах стоят шредеры, измельчители отходов.

Впрочем, сейчас бедолага-енот уже в безопасности. Его отвезли в Центр передержки диких животных, который находится в Подмосковье. Вероятно, в ближайшее время зверька могут отправить в какой-то из российских зоопарков.

Отметим, что диких и экзотических животных, от которых избавляются владельцы, в Москве находят каждую неделю. Так, в Центре передержки сейчас живут отловленные на улицах столицы медвежата, львята, волки и ядовитые змеи.