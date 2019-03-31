2019-03-31T12:20:23+03:00
Дом. Семья

В мусорном баке в Москве нашли енота в клетке

Хозяин пытался избавиться от питомца изуверским способом - в мусоровозах стоят измельчители отходов
Семен ЕЛЕНИН
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Кто-то сознательно принес енота на мусоркуКто-то сознательно принес енота на мусоркуФото: ВКонтакте
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Московские коммунальщики спасли енота, которого кто-то выбросил в мусорку прямо в клетке-переноске. Дело было в Новокосино. Утром в пятницу перепуганного зверька нашли в баке, который готовили к выгрузке в мусоровоз. Дворник услышал шуршание и писк, разгреб верхний слой мусора и увидел мордочку енота.

Животное вытащили. Вызвали МЧС, те - сотрудников столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Специалисты уверены, что это явно не тот случай, когда питомец сбежал от хозяина, живущего в какой-нибудь из здешних многоэтажек. Кто-то сознательно принес енота на мусорку. Прямо в клетке! По словам коммунальщиков, если бы мохнатого малыша во время не заметили и не спасли, его ждала бы мучительная смерть - в современных машинах-мусоровозах стоят шредеры, измельчители отходов.

Впрочем, сейчас бедолага-енот уже в безопасности. Его отвезли в Центр передержки диких животных, который находится в Подмосковье. Вероятно, в ближайшее время зверька могут отправить в какой-то из российских зоопарков.

Отметим, что диких и экзотических животных, от которых избавляются владельцы, в Москве находят каждую неделю. Так, в Центре передержки сейчас живут отловленные на улицах столицы медвежата, львята, волки и ядовитые змеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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