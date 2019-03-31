2019-03-31T13:53:54+03:00
Спорт

"Скучаю". Алина Загитова выложила трогательную фотку с Масару

На снимке видно, как любимая собака фигуристки охраняет ее сон
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова в шоу Stars on Ice в Японии.Алина Загитова в шоу Stars on Ice в Японии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Алина Загитова продолжает находиться в Японии после чемпионата мира по фигурному катанию, на котором она одержала победу. Помимо участия в шоу фигуристка посещает различные мероприятия. И недавно побывала в питомнике, где разводят собак породы акита-ину. Животные на видео в "сториз" Инстаграма Алины были рады видеть ее. "Это все братья и сестры Масару" - говорит в коротком видеоролике Алина.

А кроме того, у себя в "сториз" Алина выложила трогательную фотку, где она спит в обнимку с Масару. И подпись короткая и емкая: "Скучаю".

Алина Загитова с любимой собакой Масару. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алина Загитова с любимой собакой Масару.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В недавнем большом интервью Алина рассказывала про Масару:

- Мне все чаще кажется, что это не собака, а живой человек, который просто превратился в собаку. Бабушка в восторге от Масару, хотя раньше говорила категорически – нет! А сейчас они любят друг друга. Иногда я прихожу днем, ложусь отдыхать после тренировки, и кошка Ириска забирается на меня, а Масару ложится рядом с диваном. И бабушка охраняет наше сонное царство, тихо сидит на кухне, не гремит. У нас тихий час.

Собаку породы акита-ину фигуристке Алине Загитовой подарили после победы на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. После этого популярность этих псов в Японии возросла многократно, потому что Загитова в этой стране - настоящая икона. И многие хотят теперь себе такого же пса, как у Алины Загитовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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