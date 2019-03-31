Лавров объяснил Госдепу, что делают российские военные в Венесуэле

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил госсекретарю США Майку Помпео появление в Венесуэле российских военнослужащих. Местные СМИ, напомним, сообщали, что 23 марта в Каракас прибыли самолеты Ан-124 и Ил-96 с военными и 35 тоннами груза. После чего Дональд Трамп потребовал от России «убраться» из Боливарианской Республики.

- Мы реагировали на телефонный звонок, который мне сделал госсекретарь США Майкл Помпео с примерно таким же, более вежливым призывом. Мы объяснили, что делают в Венесуэле наши военнослужащие, на абсолютно легитимной и законной основе обеспечивая обслуживание техники, которую мы поставили в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным венесуэльским парламентом и абсолютно соответствующим конституции Венесуэлы, - рассказал министр в программе «Москва. Кремль. Путин».

А вот тон президента США глава российской дипломатии комментировать не захотел.

- Я не обсуждаю манеры. Сейчас время таких новых подходов, особенно в американской политике, шагах и заявлениях. Оставляю это на вкус каждого, - заключил Лавров.