Эксперт о выборах президента Украины: Порошенко удалось распылить голоса тех, кто был против него

- Рывок Юрия Бойко — неожиданность?

- Данные одного из экзитполов, где он делит третье-четвертое место — это не неожиданность. Тактика Порошенко на эти выборы — убрать одного из основных кандидатов, а именно Юлию Тимошенко. Чтобы перекинуть ее от конкуренции с самим собой на конкуренцию с другим кандидатом, и оптимальный вариант — именно Бойко. В настоящий момент говорить о показателях успешности Бойко не стоит.

- Разве его поездка на переговоры с Медведевым в Москву не добавила ему очков, не показала, что многие на Украине истосковались по нормальным отношениям с Россией?

- Нет, не показала. Настроения такие может быть и есть, но серьезно на эту компанию они не повлияли.

- Отрыв Зеленского от второго-третьего кандидата в более чем 10 процентов — неожиданность?

- Опять таки это экзитполы. Реальный отрыв, по моим предположениям, составит 4-5 процентов. Относительно электората Зеленского, особенно молодежной его части — нет ничего удивительного в том, что молодые при опросах отдавали свои симпатии именно ему, а на избирательные участки многие из них по тем или иным причинам не пошли. Это самый сложный электорат. Не видели за последнюю неделю таких шагов, которые бы заставили молодежь в полном объеме придти на участки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700362" frameborder="0"></iframe> Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

- Высокая явка удивила — предварительно она превысила явку прошлых выборах 2014-го?

- Пять лет назад она была немногим более 49%.

- То есть нет апатии у избирателей, раз так активно пошли к урнам?

- У меня сомнения относительно высокой явки. Порошенко, чтобы ликвидировать отставание от Зеленского и гарантировать выход во второй тур - необходимо было применять весь возможный арсенал. В том числе и открытые фальсификации. В реальности явка должна быть иной . По оценкам авторитетных социологов Украины явка должна быть в коридоре 60-65 процентов — от общего числа избирателей в 30,5 миллионов человек. Но в это число входят люди, живущие в ДНР, ЛНР, в Крыму, в России и Европе. Понятно, что эти несколько миллионов человек на этих выборах не голосовали...