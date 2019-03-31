2019-03-31T20:28:01+03:00
Выборы президента Украины 2019

Экзитпол: во второй тур выборов президента Украины 2019 проходят Зеленский и Порошенко

По данным экзитпола, Владимир Зеленский лидирует с 30,7% голосов избирателей, Петр Порошенко набирает 18,6%
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийКандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во второй тур выборов президенты Украины проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко - таковы данные Всеукраинского экзитпола, передает телеканал "112 Украина".

Отмечается, что, по предварительным данным, в результате первого тура лидирует Зеленский с 30,7% голосов избирателей, Порошенко набирает 18,6%.

По информации опроса на 18:00, Зеленского больше всего поддержали жители востока Украины (42,4%), а также на юге страны (38,8%). За Порошенко проголосовали в основном в столице (29%) и на западе государства (26,5%).

Согласно опросам, третье место в первом туре заняла лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, набравшая 13,9% голосов. Четвертое место занял Юрий Бойко, за которого проголосовали, по данным экзит-пола, 10,3% украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский поблагодарил украинцев, которые "голосовали не по приколу"
Тимошенко может поддержать Зеленского во втором туре выборов
Пореченков ответил Зеленскому на слова об "идиотах"
Спецпредставитель США по Венесуэле заявил, что России придется заплатить "высокую цену" за поддержку Мадуро
В Праге выстроилась километровая очередь из желающих проголосовать украинцев
Явка на выборах президента Украины превысила 45%
Стало известно место, где может находится ранее исчезнувшая картина "Спаситель мира"
Вышинский проголосует на выборах президента Украины из СИЗО
В Киевской области изъяли 600 кг героина
Саакашвили прокомментировал похвалу Зеленского в свой адрес
Украинская полиция возбудит уголовное дело против Олега Ляшко за нарушение на выборах
В штабе Тимошенко заявили о фактах подкупа на выборах президента Украины
Миллер заявил об отсутствии препятствий, чтобы достроить "Северный поток - 2" в 2019 году
Елизавета II больше не будет водить автомобиль на дорогах общего пользования