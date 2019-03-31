Экзитпол: во второй тур выборов президента Украины 2019 проходят Зеленский и Порошенко

СЕГОДНЯ 20:08 2019-03-31T20:28:01+03:00

По данным экзитпола, Владимир Зеленский лидирует с 30,7% голосов избирателей, Петр Порошенко набирает 18,6%

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Во второй тур выборов президенты Украины проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко - таковы данные Всеукраинского экзитпола, передает телеканал "112 Украина".

Отмечается, что, по предварительным данным, в результате первого тура лидирует Зеленский с 30,7% голосов избирателей, Порошенко набирает 18,6%.

По информации опроса на 18:00, Зеленского больше всего поддержали жители востока Украины (42,4%), а также на юге страны (38,8%). За Порошенко проголосовали в основном в столице (29%) и на западе государства (26,5%).

Согласно опросам, третье место в первом туре заняла лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, набравшая 13,9% голосов. Четвертое место занял Юрий Бойко, за которого проголосовали, по данным экзит-пола, 10,3% украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700362" frameborder="0"></iframe> Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

ИСТОЧНИК KP.RU