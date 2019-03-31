Экзитпол: во второй тур выборов президента Украины 2019 проходят Зеленский и Порошенко
Во второй тур выборов президенты Украины проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко - таковы данные Всеукраинского экзитпола, передает телеканал "112 Украина".
Отмечается, что, по предварительным данным, в результате первого тура лидирует Зеленский с 30,7% голосов избирателей, Порошенко набирает 18,6%.
По информации опроса на 18:00, Зеленского больше всего поддержали жители востока Украины (42,4%), а также на юге страны (38,8%). За Порошенко проголосовали в основном в столице (29%) и на западе государства (26,5%).
Согласно опросам, третье место в первом туре заняла лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, набравшая 13,9% голосов. Четвертое место занял Юрий Бойко, за которого проголосовали, по данным экзит-пола, 10,3% украинцев.
Напомним, ранее сообщалось, что второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU