Явка на выборах президента Украины превысила 45%

СЕГОДНЯ 19:27 2019-03-31T19:28:21+03:00

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Явка на выборах президента Украины 2019 года превысила 45%. По официальным данным Центральной избирательной комиссии к этому часу, опубликованным на сайте ЦИК, явка составила 45,11%.

Напомним, в воскресенье, 31 марта, на Украине проходит первый тур голосования на выборах президента Украины. Участки для голосования закроются в 20:00. В избирательных бюллетенях указаны фамилии 39 человек, включая действующего главу государства Петра Порошенко и лидеров предвыборных рейтингов - шоумена Владимира Зеленского и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

В правоохранительные органы Украины уже поступило около 1000 сообщений о нарушениях в ходе голосования. При этом в ЦИК заявили, что выборы проходят в штатном режиме. В штабах Тимошенко и Порошенко сообщают о зафиксированных нарушениях избирательного процесса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700362" frameborder="0"></iframe> Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

ИСТОЧНИК KP.RU