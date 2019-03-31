Явка на выборах президента Украины превысила 45%
Явка на выборах президента Украины 2019 года превысила 45%. По официальным данным Центральной избирательной комиссии к этому часу, опубликованным на сайте ЦИК, явка составила 45,11%.
Напомним, в воскресенье, 31 марта, на Украине проходит первый тур голосования на выборах президента Украины. Участки для голосования закроются в 20:00. В избирательных бюллетенях указаны фамилии 39 человек, включая действующего главу государства Петра Порошенко и лидеров предвыборных рейтингов - шоумена Владимира Зеленского и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.
В правоохранительные органы Украины уже поступило около 1000 сообщений о нарушениях в ходе голосования. При этом в ЦИК заявили, что выборы проходят в штатном режиме. В штабах Тимошенко и Порошенко сообщают о зафиксированных нарушениях избирательного процесса.
Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов
ИСТОЧНИК KP.RU