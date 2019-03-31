Тимошенко может поддержать Зеленского во втором туре выборов

СЕГОДНЯ 20:05 2019-03-31T20:15:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Во втором туре выборов президента Украины 2019 кандидат Юлия Тимошенко может поддержать Владимира Зеленского, заявил народный депутат Украины Мустафа Найем. По его данным, штабы кандидатов ведут переговоры об этом.

"Подтверждается информация о том, что штабы Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов", - написал Найем в соцсетях.

Он отметил, что, по некоторым данным, лидер "Батькивщины" может поддержать шоумена в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции.

"Если такие договоренности будут достигнуты, фактически это будет означать, что Владимир Зеленский объявит своим премьер-министром Юлию Тимошенко", - написал депутат.

Позже представитель предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков опроверг эти сведения.

"Ни с кем вступать в договорняки мы не собираемся", - сказал он в интервью местным СМИ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700374" frameborder="0"></iframe> Как голосовали кандидаты в президенты Украины.«Всё будет на Украине хорошо», «Победа демократии на Украине уже случилась» - кандидаты в президенты незалежной проголосовали на выборах и пообещали избирателям перемены, процветание, счастье

ИСТОЧНИК KP.RU