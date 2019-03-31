Тимошенко может поддержать Зеленского во втором туре выборов
Во втором туре выборов президента Украины 2019 кандидат Юлия Тимошенко может поддержать Владимира Зеленского, заявил народный депутат Украины Мустафа Найем. По его данным, штабы кандидатов ведут переговоры об этом.
"Подтверждается информация о том, что штабы Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов", - написал Найем в соцсетях.
Он отметил, что, по некоторым данным, лидер "Батькивщины" может поддержать шоумена в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции.
"Если такие договоренности будут достигнуты, фактически это будет означать, что Владимир Зеленский объявит своим премьер-министром Юлию Тимошенко", - написал депутат.
Позже представитель предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков опроверг эти сведения.
"Ни с кем вступать в договорняки мы не собираемся", - сказал он в интервью местным СМИ.
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ИСТОЧНИК KP.RU