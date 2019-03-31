2019-03-31T20:15:42+03:00
Выборы президента Украины 2019

Тимошенко может поддержать Зеленского во втором туре выборов

Об этом заявил народный депутат Украины Мустафа Найем
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Кандидат в президенты Украины Юлия ТимошенкоКандидат в президенты Украины Юлия ТимошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во втором туре выборов президента Украины 2019 кандидат Юлия Тимошенко может поддержать Владимира Зеленского, заявил народный депутат Украины Мустафа Найем. По его данным, штабы кандидатов ведут переговоры об этом.

"Подтверждается информация о том, что штабы Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов", - написал Найем в соцсетях.

Он отметил, что, по некоторым данным, лидер "Батькивщины" может поддержать шоумена в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции.

"Если такие договоренности будут достигнуты, фактически это будет означать, что Владимир Зеленский объявит своим премьер-министром Юлию Тимошенко", - написал депутат.

Позже представитель предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков опроверг эти сведения.

"Ни с кем вступать в договорняки мы не собираемся", - сказал он в интервью местным СМИ.

Как голосовали кандидаты в президенты Украины.«Всё будет на Украине хорошо», «Победа демократии на Украине уже случилась» - кандидаты в президенты незалежной проголосовали на выборах и пообещали избирателям перемены, процветание, счастье

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский поблагодарил украинцев, которые "голосовали не по приколу"
Экзитпол: во второй тур выборов президента Украины 2019 проходят Зеленский и Порошенко
Пореченков ответил Зеленскому на слова об "идиотах"
Спецпредставитель США по Венесуэле заявил, что России придется заплатить "высокую цену" за поддержку Мадуро
В Праге выстроилась километровая очередь из желающих проголосовать украинцев
Явка на выборах президента Украины превысила 45%
Стало известно место, где может находится ранее исчезнувшая картина "Спаситель мира"
Вышинский проголосует на выборах президента Украины из СИЗО
В Киевской области изъяли 600 кг героина
Саакашвили прокомментировал похвалу Зеленского в свой адрес
Украинская полиция возбудит уголовное дело против Олега Ляшко за нарушение на выборах
В штабе Тимошенко заявили о фактах подкупа на выборах президента Украины
Миллер заявил об отсутствии препятствий, чтобы достроить "Северный поток - 2" в 2019 году
Елизавета II больше не будет водить автомобиль на дорогах общего пользования