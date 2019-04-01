Звездные приколы: Лазарев стал женихом на цыганской свадьба, а Меньшов не поверил в "Оскар"

Наши люди любят пошутить, а особенно подшутить над ближним. Поэтому 1 апреля включают смекалку и чувство юмора, для того чтобы качественно отпраздновать День дурака. Артисты не исключение - они с удовольствием издевались над друзьями и сами становились жертвами шуток. В день, когда у всех «спина белая», мы вспомнили самые забавные розыгрыши от актеров, певцов и режиссеров.

Владимиру Винокуру и его старому другу Льву Лещенко сам бог велел друг друга разыгрывать. Надо сказать, эти товарищи толк в шутках знают. Однажды Левчик и Вовчик засиделись, отмечая день рождения Винокура, который выпадает на 31 марта - как раз за день до Дня дурака. Только Владимир Натанович улегся, утомленный банкетом, как раздался звонок.

- Звонил Лева и жалобным голосом попросил вынести два ведра воды. Говорит - машина не заводится, - рассказывает Владимир Натанович. - Я нашел два ведра, налил, вышел во двор, где, конечно же, никого не было, кроме дворника, который меня с 1 апреля и поздравил.

Несколько лет назад Лев Валерьянович развел и Ольгу Бузову, позвонив ей по видеосвязи с предложением спеть патриотическую песню «Товарищ мяч». До этого как бы между делом поинтересовался: «Вы же имели отношение к футболу?» Бузова, чье отношение к этому виду спорта заключалось в браке с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым и дружбе с его коллегами, согласилась на дуэт. И даже попыталась спеть вместе с классиком советской эстрады. Когда первый куплет закончился, Лев Лещенко поздравил наивную певицу с 1 апреля. Мы даже пожалели, что это был розыгрыш и дуэт не сложился.

Владимира Меньшова и Веру Алентову в Лос-Анджелес не выпустили - и о решении американской киноакадемии они узнали от знакомых. Фото: Галина КМИТ/РИА Новости

Для Владимира Меньшова первоапрельская шутка стала пророческой.

- Утром 1 апреля 1981 года мне позвонили знакомые и сказали: «Это, видимо, шутка, но мы только что по радио слышали, что твой фильм «Москва слезам не верит» получил «Оскар», - вспоминает Владимир Валентинович. - Ну мы так и жили с мыслью, что над всеми нами решили подшутить, пока мне уже не позвонили из Госкино официально с поздравлениями, пригласив на прием.

Мы уточнили - действительно, кинонаграда вручалась 31 марта, а сам режиссер был, по его словам, невыездной, поэтому-то и узнавал все новости вместе со всей страной по одной их трех кнопок или по Центральному телевидению.

Обожает розыгрыши и Юрий Куклачев. Заклинатель кошек поведал нам забавную историю, которая приключилась с ним несколько лет назад:

- Как раз 1 апреля в наш театр откуда-то пришел карликовый петушок. А ребята-униформисты решили надо мной подшутить: поймали петушка и спрятали в кастрюльку. И вот выхожу на сцену, открываю кастрюлю, а оттуда вместо кошки выскакивает одуревший петушок. Но номер так понравился всем, что петушок потом официально стал его частью.

Куклачев, как известно, специалист по кошкам. Но в результате розыгрыша в труппе его театра появился еще и петух!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А КТО ЕЩЕ

- Многие артисты мечтают о крутых дуэтах. Поэтому совершенно неудивительно, что, когда интересное предложение поступает, забывают перевернуть календарь и заподозрить розыгрыш. Жертвой пранка несколько лет назад, еще до инсульта, стал Борис Моисеев:

- Первого апреля мне позвонили. Голосом моего продюсера говорят, что у меня будет дуэт с Николаем Расторгуевым. Я обрадовался. Переговоры были назначены в Люберцах, что показалось мне логичным. В назначенный день я приехал. Музыканты смотрели на меня такими глазами! Я себя почувствовал тогда полным... чудаком.

- Для поэта-песенника Ильи Резника первоапрельский розыгрыш оказался травматичным. Илью Рахмиэлевича подвела любовь к кино.

- Шла репетиция в Театре Комиссаржевской, где я тогда служил. И тут меня отзывают и передают, что мне надо срочно бежать - меня у служебного входа ждет ассистент кинорежиссера, хочет, видимо, пригласить сниматься, - рассказал «КП» поэт. - Я, конечно, сразу же помчался вниз на радостях. Совсем забыл о том, что в театре были очень низкие потолки - постройка-то была старой! И в итоге со всей силы ударился головой. Даже сознание потерял. Так розыгрыш обернулся для меня сотрясением мозга.

- А вот Сергея Лазарева сам бог велел разыгрывать - ведь певец родился 1 апреля. Видимо, именно это и закалило нашего участника «Евровидения-2019». Но если делом занимаются профессионалы, то успеха добиться можно. Беда с Сергеем Лазаревым случилась на гастролях. Певца и его директора по дороге в аэропорт прижали бандиты. Вытащили водителя из автомобиля, привязали на глазах у изумленного Лазарева и его команды к дереву. За руль плюхнулся один из бандитов, и машина с музыкантами помчалась в неизвестном направлении. Через несколько километров затормозили в поле, где были растянуты шатры и шла гулянка. Оказалось - это цыганская свадьба. Пожилые нарядные женщины окружили ничего не понимающего певца с криками: «Вот наш красавец жених приехал!» Пока Сергей пытался выяснить, что происходит, на него двинул с кулаками настоящий разьяренный жених. Дело шло к потасовке, но наконец-то певцу, который уже находился в глубоком шоке, рассказали, что он стал жертвой первоапрельского розыгрыша одной комедийной программы.

- Говорят, что Филиппа Киркорова розыгрышами не проймешь. Но и у него нашли больное место. В 2007 году представитель белорусской делегации «Евровидения» Александр Тиханович позвонил Филиппу, который как раз готовил для конкурса певца Дмитрия Колдуна. И сообщил, что песню будет петь другой коллектив: «Ты же передал права на свою песню... Короче, мы твою песню переписали и послали новый вариант в Европейский вещательный союз. Послушай, как получилось». И включил ему заранее записанный трек с другой группой. Реакция Филиппа была непередаваемой. Пришлось быстро сознаваться, что это первоапрельская шутка. А Филипп признался, что у него в тот момент чуть сердце не остановилось от ужаса.