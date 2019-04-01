«Малыш, я горячая штучка»: Дженнифер Лопес выложила в Инстаграм сногсшибательный снимок в розовом бикини

Дженнифер Лопес с головой ушла в новый проект: певица снимается в авантюрной комедии «Hustlers». Джей Ло досталась роль стриптизерши по имени Рамона – и артистка блестяще вжилась в нее. Дженнифер опубликовала в Инстаграме фотографию, запечатлевшую рабочий момент съемок. На фото Лопес позирует в розовом бикини в стиле нулевых, демонстрируя подтянутое тело и накачанный пресс.

- Малыш, я аферистка. Просто чтобы ты знал. Рамона - горячая штучка, - подписала Дженнифер фото от имени своего персонажа.

jlo I m a hustler baby... I just want you to know... #Ramona on fire On set and in character for #hustlersmovie #stxentertainment

Трудно поверить, что через каких-то три месяца Дженнифер стукнет 50: певица выглядит просто сногсшибательно – максимум на 30. Всего за несколько часов снимок набрал больше двух миллионов «лайков». И один из них принадлежит жениху певицы – бейсболисту Алексу Родригесу. Спортсмен в очередной раз осознал, как ему повезло встретить такую женщину, как Дженнифер.

Перед тем, как перевоплотиться в стриптизершу Рамону, Дженнифер готовилась несколько месяцев. Ради съемок в «Hustlers» певица села на жесткую диету и день и ночь занималась в спортзале. Певица даже прошла десятидневный детокс «Без сахара, без углеводов», который дался ей не так-то легко.

Дженнифер перевоплотилась в стриптизершу Рамону. Фото: Инстаграм.

Но главное – Джей Ло пришлось научиться танцевать у шеста. Причем танцевать – это слишком мягко сказано: Лопес освоила настоящие акробатические трюки. Певица установила шест прямо у себя в спальне и много тренировалась дома. Кроме того, она наняла себе преподавателя, который обучил ее премудростям танцев на пилоне. Тренировать звезду взялась акробатка из цирка «Дю Солей», выжавшая из певицы семь потов.

- Это очень сложно. У меня синяки по всему телу! Я по-настоящему зауважала стриптизерш. Это настоящая акробатика, - рассказала Лопес после занятий.

В картине «Hustlers» Дженнифер снимается вместе с Констанс Ву и рэпершей Cardi B. Фильм основан на реальных событиях: группа стриптизерш из-за финансового кризиса лишились работы и денег. Труженицы эротического жанра решают отомстить богатым клиентам с Уолл-стрит, кинувшим их.

Певица получила предложение руки и сердца от 43-летнего бойфренда Алекса Родригеса во время отдыха на Багамах. Фото: Инстаграм.

К съемкам Дженнифер приступила сразу же после того, как объявила о помолвке. Певица получила предложение руки и сердца от 43-летнего бойфренда Алекса Родригеса во время отдыха на Багамах. Сцена прошла в лучших традициях классических романтических фильмов. Пара гуляла по пляжу у кромки океана на закате, как вдруг Алекс опустился на одно колено, достал кольцо (с бриллиантом стоимостью 4,6 млн. долларов) и спросил: «Ты выйдешь за меня?». Стоит ли говорить, что Дженнифер тут же ответила «Да»? Влюбленные немедленно поделились романтическими снимками в Инстаграме – и за них порадовалась вся планета.