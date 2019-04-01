«Парк Яуза»: Тропы над землей и фонари для птиц

Пойма Яузы - это огромная территория на северо-востоке Москвы. Составляет около 350 гектаров, что сопоставимо с любым большим парком Москвы (например, парк Горького - 121 га), но тут территория сильно запущена.

- Десятилетиями она была неудобна для прогулок, занятий спортом. И сама река с экологической точки зрения запущена. Мы создаем программу реабилитации всей территории Яузы, обустройства берегов, очистки русла реки, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала ТВ Центр.

Создаваться комфортные условия будут постепенно - участок за участком. В итоге работы выльются в масштабный проект «Парк Яуза». На 70 гектарах уже провели работы по благо-устройству (в районах Ростокино и Свиблово). В этом году благоустроят пойму Яузы вдоль Певческого поля и от Кольского моста до реки Чермянка. Здесь появятся спортивные и детские площадки, будет установлено освещение.

Но в погоне за красотой и комфортом главное ? не утратить естественную природу вдоль реки.

- Будем следить за тем, чтобы были соблюдены все экологические стандарты, чтобы постоянно осуществлялся экологический мониторинг, - рассказал депутат Мосгордумы Валерий Теличенко.

Фото: Предоставлено НПО «Вектор»

Депутаты общаются с местными жителями и записывают их идеи по реализации проекта «Парк Яуза». Есть предложения прокладывать по берегу деревянные дорожки, приподнятые на сваях, чтобы не повредить уникальную экосистему заболоченных мест. А также установить специальные фонари, в которых используются светодиоды с определенной длиной волны, не отпугивающие птиц и животных.

Фото: Предоставлено НПО «Вектор»

Обсуждение продолжается в Мосгордуме и в опросах ВКонтакте (группа «За Яузу!»). Москвичей спросили, что нужно в парке. Среди вариантов: площадки для игр с мячом, для воркаута, для пикников, для выгула собак, детские площадки, хоккейные коробки, настольный теннис, площадки тихого отдыха, туалеты.

Фото: Предоставлено НПО «Вектор»

На участке от Кольского моста до реки Чермянка когда-то планировали открыть горнолыжный курорт, строили трамплины, но позже проект заморозили.

- Металлические конструкции так и остались. Их предстоит убрать. Сделаем там горки и смотровые площадки. В планах высадка деревьев. В целом будет создана комфортная зона для прогулок, - рассказал Кирилл Теслер, автор архитектурного проекта «Парк Яуза».

Кстати

Уже в этом году на набережной Марка Шагала (находится на юге Москвы в Даниловском районе, тянется от проспекта Лихачева до бульвара Братьев Весниных) появятся декоративные холмы. А еще умный ландшафт, места отдыха и различные павильоны для мастер-классов и торговли.

- Холмы защитят прогуливающихся по набережной от ветра с реки и городского шума. Защитную функцию будут выполнять деревья и кустарники, которые высадят на склонах, - рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Есть мнение

«Главное - не одевать берега в камень»

Борис САМОЙЛОВ, ответственный редактор Красной книги Москвы, кандидат биологических наук:

- Природа вдоль Яузы красивая, уникальная. Там и тростники, и шмели, и стрекозы, и краснокнижные животные, например, водяные полевки (крысы), которые являются индикатором чистой воды. В районе Сокольников еще можно встретить бобров. Вдоль Елисеевской улицы - водяных курочек, тростниковых камышевок, а еще орхидеи северные. Главное, чтобы во время благоустройства не сделали каменные берега, это очень плохо для всей флоры и фауны. В реку не сможет спуститься ни утенок, ни стрекоза приземлиться. Сама же река не сможет самоочищаться, она станет подобием канала, берега будут нагреваться, а значит, будет теплой вода и рыба погибнет.