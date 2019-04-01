Конец света: выяснилось каким он был 66 миллионов лет назад

Палеонтологи уверяют: многочисленные останки, найденные во время раскопок отложений так называемой формации Хелл-Крик (Hell Creek Formation) в Северной Дакоте, принадлежат доисторическим животным, которые погибли 66 миллионов лет назад в первые полчаса после падения в районе Мексиканского залива гигантского астероида — того самого, погубившего динозавров.

У Адского ручья погиб трицератопс — застигнутый врасплох травоядный динозавр. Палеонтологи обнаружили его останки.

Там — в этой формации - свалены в гигантские кучи и перемешаны с обгорелыми деревьями останки рыб, млекопитающих, моллюсков, динозавров, морских рептилий и прочей живности мелового периода. А перемешал их всех чудовищный катаклизм - «конец света», накрывший Северную Дакоту и прилегающие территории. События, которые его сопровождали, воссоздали ученые из Калифорнийского университета (University of California, Berkeley) и Амстердамского свободного университета (Vrije Universiteit in Amsterdam). Они 6 лет вели раскопки в Хелл-Крик — в Адском ручье, как переводится с английского название этого места.

Кладбища животных, погибших от удара астероида в один день и час, расположено за многие тысячи километров от места самого удара - на полуострове Юкатан.

«Конец света» устроил астероид, удар которого 66 миллионов лет назад образовал гигантский кратер Чиксулуб (Chicxulub) — один из крупнейших на Земле. Через 10 минут Адский ручей тряхнуло землетрясением в 11 баллов, еще через 10 минут тряхнуло еще раз с той же силой. Существа, находившиеся, были прошитыми шариками тектитов — оплавленным стеклом, которое образовалось в результате удара. Шарики дробью стремительно сыпались с неба. Следы устроенной ими «перфорации» палеонтологи нашли в телах погибших.

Одна из рыб, убитая сразу после удара.

"Дробинки" тектитов, которые дырявили живность мелового периода.

В результате землетрясения все оказались под 2-метровым слоем почвы. И в конце концов всех накрыла 10-метровая волна с песком, илом и морскими жителями, которая принеслась со стороны мелководного моря, которое имелось в том районе.

Удар астероида случился очень далеко. Но он был столь мощным, что непосредственно — прямым воздействием - погубил многочисленных живых существ, находившихся в 9 тысячах километрах от эпицентра. Это дальше, чем от Москвы до Владивостока. Страшные дела...Хорошо, что людей тогда не было. Руководитель исследований Роберта ДеПалма (paleontologist Robert DePalma), сообщая подробности британской газете The Daily Mail, заверил, что массовое захоронение крупных существ в районе Адского ручья стало первым свидетельством того, насколько и в самом деле смертоносным был катаклизм, в результате которого вымерли динозавры. Одно слово — конец света. Теперь мы знаем, что сопутствует подобным явлениям.

От удара астероида мало кто скрылся.

КСТАТИ

Что еще натворил астероид, убивший динозавров

Диаметр астероида составил 15 километров. В момент столкновения с Землей он двигался со скоростью 60 тысяч километров в час под углом в 60 градусов к поверхности нашей планеты. Пробил ее на глубину 30 километров. На 120 километров раскинулся кратер, который образовался сразу после удара. Вскоре он обрушился и расширился до 200 километров в диаметре, а к настоящему времени скрылся под донными отложениями.

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