Вместо табурета будет интернет. Как собираются изменить трудовое обучение в школе

Скажем честно: нынешние уроки технологии в школе - одни из самых бестолковых. Они оторваны от жизни куда больше, чем школьная физика с математикой: кое-где занятия до сих пор идут чуть ли не на трофейных станках, которые во всем остальном мире давно уже перекочевали в музеи. Не удивительно, что во многих лицеях и гимназиях их втихую заменяют более «полезными» с точки зрения образования предметами.

Кроме того, недоумение вызывает разная программа для девочек и мальчиков. Можно подумать, мальчишкам не понадобится умение пришить оторванную пуговицу или приготовить себе завтрак, а девочкам ни разу в жизни не потребуется повесить полку...

В общем, претензий и вопросов к этому предмету накопилась масса. Чтобы занятия стали действительно полезными для детей, была составлена специальная Концепция развития школьного технологического образования, которую уже приняло Министерство просвещения. К каким революционным преобразованиям это приведет? Об этом нам рассказал один из авторов Концепции, профессор Алексей Семенов, академик РАН и РАО.

Долой устаревшие технологии

В теории, уроки технологии должны готовить будущих инженеров и развивать у детей техническое мышление. Но по факту эти занятия недалеко ушли от уроков труда в советской школе, хотя сами технологии за это время совершили огромный прорыв.

- Наша школа враждебна по отношению к технологиям, хотя во всем мире цифровизация идет полным ходом, - рассказывает Алексей Семенов. - Возникает огромная пропасть между школой и реальным миром. Уроки мало связаны с другими предметами, и они не нравятся детям, потому что мы заставляем их заниматься скучным и грязным делом.

Современным школьникам вряд ли пригодится в жизни умение обращаться с допотопными станками, А шить одежду для себя нынче дорогостоящее развлечение, которое могут себе позволить только обеспеченные люди. Так зачем засорять этим мусором школьную программу, которая и так не резиновая?

- Мы пытаемся убрать из программы то, что человеку уже никогда не понадобится, - объясняет академик. - Например, раньше люди помнили наизусть сотни номеров телефонов, а сейчас они хранятся в памяти мобильников. У слепых снижается брайлевская грамотность (умение «читать» пальцами - Ред), потому что есть голосовые помощники, которые и прочтут, и напишут сообщения. Людям больше не нужно уметь делить столбиком на бумажке - для этого в повседневной жизни есть калькуляторы.

От гончарного круга до 3D принтера

Это вовсе не значит, что школьников перестанут учить работать руками.

- Ученики получат практические навыки разного уровня - ту же чайную чашку они смогут вылепить на гончарном круге или напечатать на 3D-принтере, - объясняет академик. - Кроме того, необходимо знакомить их с промышленным дизайном, чтобы дети понимали, почему вещи устроены именно так и как всё это работает.

Кроме того, на уроках технологии детей будут учить навыкам, которые пригодятся и на других предметах. Например, компьютерному набору, чтобы быстрее и лучше готовить рефераты. Моделированию, чтобы лучше понимать процессы в физике, химии и биологии. Анализу данных и работе с алгоритмами, что позволит разгрузить программу по математике и информатике.

С миру по нитке, детям на учебник

От традиционных учебников по технологии авторы новой концепции тоже предлагают отказаться. И это логично: за то время, пока учебник пишется, проходит экспертизы и поступает в школы, информация в нем успевает наполовину устареть.

- Учебник в печатном виде может существовать в формате обзора или навигатора - указывать, где искать ту или иную актуальную информацию в интернете, - считает Алексей Семенов. - Кроме того, я не думаю, что возможен единый учебник для всей страны. Напротив, нужен простор для технологического творчества.

Разработать свой курс или модуль сможет любой желающий, но в школы он попадет только после строгой государственной и общественной экспертизы.

- Школы вместе с предприятиями могут создавать свои, актуальные именно для них модули - например, познакомить учеников с особенностями местного производства, - приводит пример академик. - Затем модуль проходит экспертизу и получает финансирование, чтобы прийти в соответствие с программой и требованиями. А после этого его можно использовать в любой другой школе.

Три ЕГЭ по цене одного

Сама концепция ещё проходит обсуждение и дорабатывается. По некоторым предложениям однозначного решения пока нет.

Например, авторы предлагают разрешить детям пользоваться гаджетами и сервисами на ЕГЭ и ГИА - ведь мы ими пользуемся в реальной жизни. Но как тогда отличить знание предмета от умения гуглить в интернете, пока не очень понятно.

Кроме того, предполагается сделать единый базовый экзамен по математике, технологии и ИКТ. Чтобы сдать его, нужно будет владеть базовыми знаниями и навыками, которые пригодятся просто в повседневной жизни. А для поступления в технические и инженерные вузы выпускники смогут выбрать профильные ЕГЭ по этим предметам. Обсуждается и идея технологического портфолио, за которое дети смогут получить бонусные баллы.

Но в ближайшем будущем такие кардинальные перемены школьникам не грозят. А вот учителям технологии рекомендуют начать готовиться и знакомиться с IT уже сейчас.

Чему будут учить «трудовики»:

- Компьютерное черчение и промышленный дизайн;

- 3D-моделирование и прототипирование;

- Технологии обработки материалов ( от ручной до станков с ЧПУ и лазерной обработкой);

- Нанотехнологии;

- Робототехника и системы автоматического управления;

- Технологии электротехники, электроники и электроэнергетики;

- Строительство и транспорт;

- Агро- и биотехнологии;

- Обработка пищевых продуктов;

- Технологии умного дома и интернета вещей;

- Технологии в маркетинге, рекламе и СМИ.